Погода в Болгарії у липні 2026: де найтепліше море та найкраща погода

Болгарське узбережжя залишається одним із найдоступніших місць для літнього відпочинку українців.

Більшість турів зараз організовують автобусами із міст України: Києва, Львова, Луцька тощо.

А вибір курорту часто залежить від того, з ким саме ти плануєш подорож — з дітьми, компанією чи для спокійного релаксу.

Якою буде погода на найбільш популярних серед українців курортах Болгарії у липні 2026 — читай у матеріалі.

Погода в Болгарії в липні 2026

У 2026 році топ популярності серед українських мандрівників упевнено тримають кілька курортів. А саме:

Сонячний Берег (Sunny Beach)

Золоті Піски (Golden Sands)

Албена

Святий Влас (Sveti Vlas)

Несебр та Созополь

Попри загальну схожість, кліматичні умови на півночі (Варненська область) та півдні (Бургаська область) дещо відрізняються. Але погода в липні в цих куточках узбережжя обіцяє бути сонячною. спекотною, майже бездощовою.

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Погода в Болгарії у липні на курортах Золоті Піски та Албена (Північне узбережжя Чорного моря)

Ці курорти розташовані ближче до Варни. Тут густі лісові масиви навколо та північніше розташування, тому на 1–2 градуси прохолодніше, ніж на півдні.

Температура повітря: Вдень +27°C…+29°C, вночі близько +19°C…+21°C. У лісових зонах Албени вечори можуть бути навіть свіжими.

Температура води: +24°C…+25°C.

Вітер та дощі: Хвойні ліси природно затримують вологу, тому під час проходження циклонів тут можлива трохи вища вологість повітря. Бризи відчутні, але м’які.

Погода в Болгарії у липні на курортах Сонячний Берег, Несебр та Святий Влас (Південне узбережжя Чорного моря)

Ця зона захищена від північних вітрів мисом Еміне та хребтом Стара Планина, тому тут зазвичай найтепліше.

Температура повітря: Стабільна спека. Вдень +29°C…+32°C (в окремі дні другої половини липня стовпчик може підніматися до +35°C), вночі комфортні +21°C…+23°C.

Температура води: Найтепліша на узбережжі — +25°C…+26°C. Особливо в закритій затоці Сонячного Берега та Несебра.

Особливість погоди Святого Власа: Завдяки розташуванню біля підніжжя гір, тут йде постійна циркуляція повітря (гірсько-морські вітри). Це створює такий собі природний кондиціонер — навіть за температури +32°C тут немає задухи, а повітря залишається сухим і легким.

Особливість погоди Несебра та Созополя: Старі частини цих міст розташовані на скелястих півостровах, що глибоко вдаються в море. Тут морський вітер відчувається значно сильніше, тому під час вечірніх прогулянок брукованими вуличками легка кофта точно не завадить.

Поради для мандрівника, які поїдуть в липні на курорти Болгарії

Якщо ти погано переносиш сильну спеку — обирай першу половину липня або зелену Албену.

Якщо ж твоя мета — максимально прогріте море, вечірнє життя без натяку на прохолоду та гарантована відсутність затяжних дощів — сміливо бронюй Сонячний Берег чи Святий Влас на середину-кінець місяця.

І ще одне: якщо ти шукаєш більш бюджетний та розмірений відпочинок, українські оператори також активно пропонують менші курортні селища, приміром, Кранево (поруч з Албеною), Равда (біля Несебра) чи місто Обзор — ціни на проживання та харчування там зазвичай на 20–30% нижчі, ніж на великих курортах, а погода в липні така ж сама.

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