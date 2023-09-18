Когда мы ищем страну для теплого отдыха даже зимой, выбор чаще всего падает на Египет. Страна вечного солнца, жары и бескрайних песков. Родина арабских сказок и неизведанной фауны. Если планируешь отдых в Египте в ноябре 2023 года, тогда читай наш материал.

Какова погода в Египте в ноябре 2023, какие курорты лучше посетить и сколько это будет стоить, рассказываем дальше.

Погода в Египте в ноябре

Египет расположен в зонах субтропического и сухого тропического климата. Но, несмотря на это, в Египте бывают и зимы: тогда столбики термометров днем опускаются ниже 20ºС, а ночью температура достигает отметки нуль или ниже.

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Дожди здесь выпадают только на средиземноморском побережье страны, но осадки не являются характерным явлением для Египта.

Однако страна находится под постоянными ветрами. В период марта-апреля и октября-ноября здесь пора для сильных пылевых бурь.

В ноябре температура днем остается комфортной для отдыха, прохлада приходит только ночью. От сезонных ветров тебя защитят горы вблизи курорта Таба, идеального для отдыха в этот сезон. Побережье Средиземноморского моря в эти месяцы не будет комфортным, вода здесь становится холодной уже в сентябре.

Арабская ночь, дым горящих костров! Отдых в Египте: погода в ноябре 2023, курорты и цены / 2 Фотографии

В ноябре погода на курортах Египта ожидается:

Мерса-Матрух — +22ºС;

Александрия — +24ºС;

Каир — +27ºС;

Асуан — +31ºС;

Зоафарана — +25ºС;

Хургада — +26ºС;

Эль-Кусейр — +26ºС;

Марса-Алам — +27ºС;

Шарм-эль-Шейх — +26ºС;

Акаба — +27ºС;

Петра — +23ºС;

Неве Зохар —- +26ºС;

Амман — +21ºС.

Какая температура воды в Египте в ноябре

В среднем температура воды на курортах Египта держится более 23ºС, а иногда достигает и 26ºС.

Цены на отдых в Египте в ноябре

Улететь из Кишинева в Египет на семь дней одному взрослому в тур любого курорта обойдется от 19,5 тыс. грн.

Если рассмотреть самые популярные направления, как Хургада, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам, то один взрослый в течение семи ночей может отдохнуть за 18-22 тыс. грн.

Менее известные курорты — Дахаб, Таба и Кусейр — будут стоить от 28 тыс. грн до 68 тыс. грн.

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