Арабская ночь, дым горящих костров! Отдых в Египте: погода в ноябре 2023, курорты и цены

Когда мы ищем страну для теплого отдыха даже зимой, выбор чаще всего падает на Египет. Страна вечного солнца, жары и бескрайних песков. Родина арабских сказок и неизведанной фауны. Если планируешь отдых в Египте в ноябре 2023 года, тогда читай наш материал.
Какова погода в Египте в ноябре 2023, какие курорты лучше посетить и сколько это будет стоить, рассказываем дальше.
Египет расположен в зонах субтропического и сухого тропического климата. Но, несмотря на это, в Египте бывают и зимы: тогда столбики термометров днем опускаются ниже 20ºС, а ночью температура достигает отметки нуль или ниже.
Дожди здесь выпадают только на средиземноморском побережье страны, но осадки не являются характерным явлением для Египта.
Однако страна находится под постоянными ветрами. В период марта-апреля и октября-ноября здесь пора для сильных пылевых бурь.
Однако страна находится под постоянными ветрами. В период марта-апреля и октября-ноября здесь пора для сильных пылевых бурь.
В ноябре температура днем остается комфортной для отдыха, прохлада приходит только ночью. От сезонных ветров тебя защитят горы вблизи курорта Таба, идеального для отдыха в этот сезон. Побережье Средиземноморского моря в эти месяцы не будет комфортным, вода здесь становится холодной уже в сентябре.
В ноябре погода на курортах Египта ожидается:
В среднем температура воды на курортах Египта держится более 23ºС, а иногда достигает и 26ºС.
Улететь из Кишинева в Египет на семь дней одному взрослому в тур любого курорта обойдется от 19,5 тыс. грн.
Если рассмотреть самые популярные направления, как Хургада, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам, то один взрослый в течение семи ночей может отдохнуть за 18-22 тыс. грн.
Менее известные курорты — Дахаб, Таба и Кусейр — будут стоить от 28 тыс. грн до 68 тыс. грн.
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