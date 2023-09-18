Коли ми шукаємо країну для теплого відпочинку навіть взимку, вибір найчастіше падає на Єгипет. Країна вічного сонця, спеки та безкраїх пісків. Батьківщина арабських казок та незвіданої фауни. Якщо плануєш відпочинок у Єгипті у листопаді 2023, тоді читай наш матеріал.

Якою буде погода в Єгипті у листопаді 2023 року, які курорти краще відвідати та скільки це буде коштувати, розповідаємо далі.

Погода в Єгипті в листопаді

Єгипет розташований у зонах субтропічного та сухого тропічного кліматів. Та попри це, у Єгипті бувають й зими: тоді стовпчики термометрів удень опускаються нижче 20ºС, а вночі температура сягає позначки нуль або нижче.

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Дощі тут випадають лише на середземноморському узбережжі країни, але опади не є характерним явищем для Єгипту.

Однак країна перебуває під постійними вітрами. У період березня-квітня та жовтня-листопада тут час для сильних пилових бур.

У листопаді температура вдень тут залишається комфортною для відпочинку, прохолода приходить лише вночі. Від сезонних вітрів тебе захистять гори поблизу курорту Таба, який є ідеальним для відпочинку у цей сезон. Узбережжя Середземноморського моря у ці місяці не буде комфортним, вода тут стає холодною уже у вересні.

Арабських ночей нас подих пече! Відпочинок в Єгипті: погода в листопаді 2023, курорти та ціни / 2 Фотографії

Цього листопада погода на курортах Єгипту очікується:

Мерса-Матрух — +22ºС;

Александрія — +24ºС;

Каїр — +27ºС;

Асуан — +31ºС;

Заафарана — +25ºС;

Хургада — +26ºС;

Ель-Кусейр — +26ºС;

Марса-Алам — +27ºС;

Шарм-ель-Шейх — +26ºС;

Акаба — +27ºС;

Петра — +23ºС;

Неві Зохар — +26ºС;

Амман — +21ºС.

Яка температура води в Єгипті у листопаді

В середньому температура води на курортах Єгипту тримається понад 23ºС, а подекуди досягає й 26ºС.

Ціни на відпочинок у Єгипті в листопаді

Відлетіти з Кишинева до Єгипту на сім днів одному дорослому у тур будь-якого курорту обійдеться від 19,5 тис. грн.

Якщо розглянути найпопулярніші напрямки, такі як Хургада, Шарм-ель-Шейх та Марса-Алам, то один дорослий протягом семи ночей може відпочити за 18-22 тис. грн.

Менш відомі курорти — Дахаб, Таба та Кусейр, — коштуватимуть від 28 тис. грн до 68 тис. грн.

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