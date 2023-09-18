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Арабських ночей нас подих пече! Відпочинок в Єгипті: погода в листопаді 2023, курорти та ціни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 10:00
Арабських ночей нас подих пече! Відпочинок в Єгипті: погода в листопаді 2023, курорти та ціни
Фото: Pexels

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