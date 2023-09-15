Вийде дешевше і без туристів! Чи можна відпочивати в Туреччині у жовтні та яка там погода восени

В Україні вже панує осінь, прохолодна та дощова. Однак інколи так хочеться поніжитися під сонечком, погрітися на піску та дібрати свою “дозу” літа. Якщо ти зараз в роздумах, куди поїхати на теплий відпочинок та розглядаєш Туреччину — розповімо тобі, яка там погода у жовтні та де найтепліший курорт.

Якою буде погода у Туреччині у жовтні

Зазвичай гарячий курортний сезон в Туреччині триває з червня по серпень. Однак приїздити сюди можна протягом всього року: розваг знайдеться у будь-яку пору року.

В середині осені пляжний сезон офіційно закривається до наступного травня. Моря на півдні ще теплі й досягають температури від +23°С до 25°С, але температура повітря знижується до +23°С. Період дощів тут починається ближче до листопада.

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Разом з тим, у період вересня-жовтня та квітня-травня тут можна ознайомитися з багатою історією та культурою Туреччини. Щороку погода практично у всіх містах є переважно теплою та комфортною для прогулянок.

Якщо ж хочеш відпочити на берегах Середземного чи Егейського морів, то це буде можливо навіть у жовтні: тут досить тепло, але набагато менше туристів.

У жовтні 2023 року погода у Туреччині буде помірно теплою. Тож обираючи одяг, не забудь прихопити із собою костюми для плавання та купальники, легкий одяг та для прогулянки під час прохолоди.

Синоптики прогнозують у жовтні 2023 таку погоду у містах Туреччини:

Стамбул — +19°C;

Бурса — +20°C;

Галліполі — +21°C;

Ізмір — +26°C;

Кушадаси — +24°C;

Бодрум — +24°C;

Коджаелі — +19°C;

Фініке — +23°C;

Аланія — +26°C;

Конья — +18°C;

Анкара — +19°C;

Анамур — +22°C;

Синоп — +17°C;

Самсун — +18°C;

Соргун — +16°C;

Каппадокія — +18°C;

Адана — +31°C;

Гіресун — +17°C;

Різе — +16°C; Минулими роками у жовтні температура у цих містах була приблизно такою ж.

Яка температура води в Туреччині у жовтні

У жовтні на території Туреччини найтеплішою температурою води в морі відрізняються курорти Іскендерун, Адана, Мерсін.

Теплими курортами осені у Туреччині вважають узбережжя Егейського та Середземного морів. Біля Чорного моря зазвичай прохолодно.

Ціни на відпочинок у Туреччині у жовтні

Оскільки у жовтні туристичний курорт закінчується, то й коштувати такий відпочинок буде менше.

Відпочинок у жовтні в Туреччині на одну особу на сім ночей обійдеться в мінімум 15 тис. грн у чотиризірковому готелі. Максимум за такий відпочинок можна викласти понад 70 тис. грн.

Виліт до Туреччини можливий з Кишинева. З яких іще, найближчих до нас країн, можна дістатися до будь-якого куточка світу, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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