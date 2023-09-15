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Вийде дешевше і без туристів! Чи можна відпочивати в Туреччині у жовтні та яка там погода восени

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 16:00
Вийде дешевше і без туристів! Чи можна відпочивати в Туреччині у жовтні та яка там погода восени
Фото: Pexels

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