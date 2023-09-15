Получится дешевле и без туристов! Можно ли отдыхать в Турции в октябре и какая там погода осенью

В Украине уже царит осень, прохладная и дождливая. Однако иногда так хочется понежиться под солнышком, погреться на песке и добрать свою “дозу” лета. Если ты сейчас в раздумиях, куда поехать на теплый отдых и рассматриваешь Турцию, расскажем тебе, какая там погода в октябре и где самый теплый курорт.
Обычно жаркий курортный сезон в Турции длится с июня по август. Однако приезжать сюда можно в течение всего года: развлечений найдется в любое время года.
В середине осени пляжный сезон официально закрывается до следующего мая. Моря на юге ещё теплые и достигают температуры от +23°С до 25°С, но температура воздуха снижается до +23°С. Период дождей здесь начинается ближе к ноябрю.
Вместе с тем в период сентября-октября и апреля-мая здесь можно ознакомиться с богатой историей и культурой Турции. Ежегодно погода практически во всех городах преимущественно теплая и комфортная для прогулок.
Если хочешь отдохнуть на берегах Средиземного или Эгейского морей, то это будет возможно даже в октябре: здесь достаточно тепло, но гораздо меньше туристов.
Если хочешь отдохнуть на берегах Средиземного или Эгейского морей, то это будет возможно даже в октябре: здесь достаточно тепло, но гораздо меньше туристов.
В октябре 2023 погода в Турции будет умеренно теплой. Выбирая одежду, не забудь прихватить с собой костюмы для плавания и купальники, легкую одежду и для прогулки во время прохлады.
Синоптики прогнозируют в октябре 2023 года такую погоду в городах Турции:
В октябре прошлого года температура в этих городах была примерно такой же.
В октябре на территории Турции самой теплой температурой воды в море отличаются курорты Искендерун, Адана, Мерсин.
Теплыми курортами осени в Турции считают побережье Эгейского и Средиземного морей. У Черного моря обычно прохладно.
Поскольку в октябре туристический курорт заканчивается, то и стоить такой отдых будет меньше.
Отдых в октябре в Турции на одного человека на семь ночей обойдется в минимум 15 тыс. грн в четырехзвездочном отеле. Максимум за такой отдых можно выложить более 70 тысяч гривен.
Вылет в Турцию возможен из Кишинева. Из каких ещё, ближайших к нам стран, можно добраться до любого уголка мира, мы рассказывали в нашем другом материале.
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