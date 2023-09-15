Получится дешевле и без туристов! Можно ли отдыхать в Турции в октябре и какая там погода осенью

В Украине уже царит осень, прохладная и дождливая. Однако иногда так хочется понежиться под солнышком, погреться на песке и добрать свою “дозу” лета. Если ты сейчас в раздумиях, куда поехать на теплый отдых и рассматриваешь Турцию, расскажем тебе, какая там погода в октябре и где самый теплый курорт.

Какая погода в Турции в октябре

Обычно жаркий курортный сезон в Турции длится с июня по август. Однако приезжать сюда можно в течение всего года: развлечений найдется в любое время года.

В середине осени пляжный сезон официально закрывается до следующего мая. Моря на юге ещё теплые и достигают температуры от +23°С до 25°С, но температура воздуха снижается до +23°С. Период дождей здесь начинается ближе к ноябрю.

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Вместе с тем в период сентября-октября и апреля-мая здесь можно ознакомиться с богатой историей и культурой Турции. Ежегодно погода практически во всех городах преимущественно теплая и комфортная для прогулок.

Если хочешь отдохнуть на берегах Средиземного или Эгейского морей, то это будет возможно даже в октябре: здесь достаточно тепло, но гораздо меньше туристов.

В октябре 2023 погода в Турции будет умеренно теплой. Выбирая одежду, не забудь прихватить с собой костюмы для плавания и купальники, легкую одежду и для прогулки во время прохлады.

Синоптики прогнозируют в октябре 2023 года такую погоду в городах Турции:

Стамбул — +19°C;

Бурса — +20°C;

Галлиполи — +21°C;

Измир — +26°C;

Кушадасы — +24°C;

Бодрум — +24°C;

Коджаэли — +19°C;

Финике — +23°C;

Алания — +26°C;

Конья — +18°C;

Анкара — +19°C;

Анамур — +22°C;

Синоп — +17°C;

Самсун — +18°C;

Соргун — +16 ° C;

Каппадокия — +18 ° C;

Адана — +31°C;

Гиресун — +17 ° C;

Ризе — +16°C;

Погода в Турции в октябре

В октябре прошлого года температура в этих городах была примерно такой же.

Какая температура воды в Турции в октябре

В октябре на территории Турции самой теплой температурой воды в море отличаются курорты Искендерун, Адана, Мерсин.

Теплыми курортами осени в Турции считают побережье Эгейского и Средиземного морей. У Черного моря обычно прохладно.

Цены на отдых в Турции в октябре

Поскольку в октябре туристический курорт заканчивается, то и стоить такой отдых будет меньше.

Отдых в октябре в Турции на одного человека на семь ночей обойдется в минимум 15 тыс. грн в четырехзвездочном отеле. Максимум за такой отдых можно выложить более 70 тысяч гривен.

Вылет в Турцию возможен из Кишинева. Из каких ещё, ближайших к нам стран, можно добраться до любого уголка мира, мы рассказывали в нашем другом материале.

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