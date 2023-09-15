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Получится дешевле и без туристов! Можно ли отдыхать в Турции в октябре и какая там погода осенью

Виктория Мельник, редактор сайта 15 сентября 2023, 16:00
погода в Турции в октябре
Фото: Pexels

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