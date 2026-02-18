Погода в Запорожье на март 2026: когда отступят холода и будет ли весна ранней

Весна в Запорожье, как и положено ей, придёт в марте, но будет делать это неспешно: без резких скачков температур, с постепенным переходом от ранней прохлады к настоящему теплу.

Подробно о прогнозе погоды в Запорожье в марте 2026 — в материале.

Погода в Запорожье на март 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Первая декада марта выглядит переменчивой. Дневная температура колеблется от 2 до 12 градусов тепла.

Начало месяца держится в пределах 8–12°, но ближе к 9–10 числу заметно похолодает, и днём может быть всего около 2–5°.

Ночи ещё по-зимнему свежие — от небольших плюсов до -4° в самую холодную ночь.

Осадки ожидаются 4, 5 и 8 числа, но дожди непродолжительные. Большинство дней с прояснениями, солнце часто выглядывает из-за облаков, поэтому пасмурность будет недолгой.

Прогноз погоды в Запорожье на март 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Вторая декада марта будет теплее и спокойнее по характеру. Днём преобладают 6–10° тепла, а ближе к 20 марта воздух прогреется уже до 13°.

Ночные температуры держатся около нуля, иногда опускаясь до -2°, но чувствуется, что холод отступает.

Дождливые дни прогнозируются в середине декады: 15, 16 числа и в конце — 18, 19 числа. Это большей частью кратковременные весенние осадки без намёка на затяжную непогоду.

Солнечных дней больше, чем дождливых: примерно две трети декады обещают быть с ясным или переменно-облачным небом.

Погода в Запорожье на март 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Погода в третьей декаде принесёт почти апрельское настроение. Дневная температура стабильно держится в пределах 13–18° тепла, а иногда будет подниматься до 18°.

Ночи постепенно теплеют: до 10–11° к концу месяца.

Осадков в это время не прогнозируется, небо с прояснениями, большинство дней солнечные. Погода будет сухой и достаточно комфортной для прогулок.

