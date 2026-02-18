Погода в Запоріжжі в березні 2026: коли відступлять холоди і чи буде ранньою весна

Весна в Запоріжжі, як і належить їй, прийде у березні, але робитиме це неспішно: без різких стрибків температур, з поступовим переходом від ранньої прохолоди до справжнього тепла. Детально про прогноз погоди в Запоріжжі у березні 2026 — у матеріалі.

Погода в Запоріжжі на березень 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Перша декада березня буде мінливою. Денна температура коливається від 2 до 12 градусів тепла.

Початок місяця тримається в межах 8-12°, але ближче до 9-10 числа відчутно похолоднішає, і вдень може бути лише близько 2–5°.

Ночі ще по-зимовому свіжі — від невеликих плюсів до -4° в найхолоднішу ніч.

Опади передбачаються 4,5 та 8 числа, але дощі нетривалі. Більшість днів із проясненнями, сонце часто визирає з-за хмар, тож похмурість буде нетривалою.

Прогноз погоди в Запоріжжі на березень 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Друга декада березня буде тепліша і спокійніша за характером. Вдень переважають 6-10° тепла, а ближче до 20 березня повітря прогрівається вже до 13°.

Нічні температури тримаються поблизу нуля, іноді опускаючись до -2°, але відчувається, що холод відступає.

Дощові дні прогнозуються в середині декади. 15.16 числа і наприкінці – 18.19 числа. Це переважно короткі весняні опади без натяку на затяжну негоду.

Сонячних днів більше, ніж дощових: приблизно дві третини декади обіцяють бути з ясним або мінливо-хмарним небом.

Погода в Запоріжжі на березень 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Погода у третій декаді принесе майже квітневий настрій. Денна температура стабільно тримається в межах 13-18° тепла, а іноді підніматиметься до 18°.

Ночі поступово теплішають: до 10-11° наприкінці місяця.

Опадів у цей час не прогнозується, небо з проясненнями, більшість сонячних днів. Погода буде сухою і досить комфортною для прогулянок.

