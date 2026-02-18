Стиль життя Подорожі та натхнення

Погода в Запоріжжі в березні 2026: коли відступлять холоди і чи буде ранньою весна

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Лютого 2026, 12:00 2 хв.
погода в запоріжжі в березні 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь