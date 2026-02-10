Погода в Дніпрі в березні 2026: чи буде потепління протягом місяця

Вже зовсім незабаром на всіх нас чекає найбільш квітуча пора року — весна, а разом з нею до нас прийде і сонце зі своїм теплом. Читай, яка буде погода в Дніпрі в березні 2026 та наскільки сонце прогріватиме повітря протягом місяця — в матеріалі.

Погода в Дніпрі на березень 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Перші десять днів у Дніпрі погода буде максимально нестабільною та непередбачуваною. Що стосуєтсья опадів, то 1 та 3 березня погнозується невеликий снгі з дощем, у той час як 7 числа в місті проллє сильний дощ. Сонце містяни побачать лише три дні, а саме 6, 8 та 9 березня, однак мінлива хмарність буде присутня.

Щодо температури, то вона прогнозується теж нестабільною: вдень показник термометра коливатиметься від -1°C до +7°C, а в нічні години майже кожну ніч на вулиці приходитимуть морози — від -6°C до +1°C.

Прогноз погоди в Дніпрі на березень 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Погода у середині березня вже передбачається більш стабільною і щодо температурного режиму, і щодо кількості опадів. Зокрема, лише 16 березня у Дніпрі пройде невеликий дощ, а 11, 14 та 17 числа сонце заховається за хмарами. Усі інші дні декади прогнозуються повністю сонячними, але час від часу хмари пропливатимуть небом.

Температура повітря сигналізуватиме про справжній прихід весни у місто: протягом дня термометр показуватиме значення у діапазоні +5…+10°C, а протягом нічного часу доби — 0…+3°C.

Погода в Дніпрі на березень 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Погода в останні дні березня у Дніпрі буде такою самою теплою, якою була друга декада: показник термометра буде на рівні +7…+11°C протягом дня, а у нічні години дещо опускатиметься, однак температура буде точно вище нуля — від +1°C до +3°C.

Щодо наявності та кількості опадів, то лише наприкінці березня, а саме 28 та 31 числа у місті пройдуть дощі, які дещо опустять температуру повітря. Всі інші дні декади передбачаються повністю сонячними з мінливою хмарністю протягом дня.

