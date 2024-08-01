Полярное сияние в Украине — когда ждать, и у кого будет шанс его увидеть

В последние годы во многих областях страны возникало необычное для наших широт атмосферное явление — полярное (или северное) сияние. Ждать ли нового небесного зрелища и когда может наблюдаться следующее полярное сияние в Украине — читай в материале.

Можно ли ждать нового полярного сияния в Украине

Полярное сияние — обычная вещь в местах у магнитных полюсов Земли. Его вызывает солнечный ветер, доносящий от светила заряженные частицы. Попадая в верхние слои атмосферы, они взаимодействуют с магнитным полем планеты и — возникает зрелищное сияние.

В прошлом году в Украине дважды наблюдалось северное сияние: в апреле и ноябре. А в этом году необычное розовое небо удивляло украинцев в мае.

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Сначала его заметили на юге и востоке — в Одесской области, в Харьковской, Донецкой областях. Постепенно двигаясь, атмосферное явление достигло через центр Украины Запада и Севера.

Анализируя причины предыдущих вспышек, ученые прогнозируют, что северное сияние в Украине может повториться. Недавно на Солнце наблюдались мощные сполохи и сильные выбросы корональной массы. Теперь этот солнечный ветер несется в сторону Земли и, когда коснется атмосферы, может повлечь за собой полярные сияния в средних широтах Америки и Европы.

По информации портала 24tv.ua, первые потоки уже достигли нашей планеты, но волнение магнитного поля произошли пока лишь в Северной Америке.

Прогнозируют, что в Украине это атмосферное явление будет видимым в широтах на уровне 50 градусов.

Северные и западные области Украины, а также Киев, возможно, окажутся в поясе, где будет наблюдаться новое полярное сияние.

Поэтому жители Киева, Ровно, Луцка, Чернигова и Сум имеют шанс увидеть его своими глазами.

Геомагнитная буря продлится несколько дней, до 1 августа, однако возможны отклонения от спрогнозированных сроков.

Ранее мы рассказывали, как появляется северное сияние, от чего зависит его цвет, и дали фото наблюдения атмосферного явления в Украине.

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