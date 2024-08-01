Полярне сяйво в Україні — коли чекати і хто матиме шанс його побачити

Останніми роками в багатьох областях країни виникало незвичне для наших широт атмосферне явище — полярне (або північне) сяйво. Чи чекати на нове видовище, і коли може спостерігатися наступне полярне сяйво в Україні — читай у матеріалі.

Чи можна чекати на нове полярне сяйво в Україні

Полярне сяйво — звичайна річ у місцинах коло магнітних полюсів Землі. Його спричиняє сонячний вітер, який доносить від світила заряджені частинки. Потрапляючи у верхні шари атмосфери, вони взаємодіють з магнітним полем планети — і виникає видовищне сяйво.

Минулого року в Україні двічі спостерігали північне сяйво: у квітні та листопаді. А цьогоріч незвичне рожеве небо дивувало українців у травні.

Спочатку його помітили на півдні та сході — на Одещині, у Харківській, Донецькій областях. Поступово рухаючись, атмосферне явище “дісталося” через центр України Заходу та Півночі.

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Аналізуючи причини попередніх спалахів, вчені прогнозують, що північне сяйво в Україні може повторитися. Нещодавно на Сонці спостерігали потужні спалахи та сильні викиди корональної маси. Тепер цей сонячний вітер мчить в бік Землі та, коли дістанеться атмосфери, може спричинити це явище в середніх широтах Америки та Європи.

За інформацією порталу 24tv.ua, перші потоки вже досягли нашої планети, але збурення магнітного поля відбулися поки що у Північній Америці.

Прогнозують, що в Україні спалахи спостерігатимуть в широтах на рівні 50 градусів.

Північні та західні області України, а також Київ, можливо, опиняться в тому поясі, де спостерігатиметься нове полярне сяйво.

Тож мешканці Києва, Рівного, Луцька, Чернігова та Сум мають шанс побачити його на власні очі.

Геомагнітна буря триватиме протягом кількох днів до 1 серпня, але можливі відхилення від спрогнозованих строків.

Раніше ми розповідали, як з’являється північне сяйво, від чого залежить його колір, і дали фото спостережень атмосферного явища в Україні.

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