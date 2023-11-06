Знак із космосу чи звичне явище? Як зʼявляється північне сяйво та від чого залежить його колір

Нещодавно українців вразила новина про північне сяйво над нашими містами. Хтось дізнався про це зі світлин у соціальних мережах, а комусь пощастило стати очевидцем/(-ицею) доволі незвичного для нашої країни явища.

Як зʼявляється північне сяйво, чи доведеться українцям бачити його над нашими містами та чи добрим є явище північного сяйва — розібралися далі.

Як зʼявляється північне сяйво

Північне, або полярне сяйво — унікальне явище гри різноколірного світла на темному небі. Це оптичне явище, яке виникає у полярних широтах Землі у верхніх шарах атмосфери.

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Найчастіше північне сяйво спостерігають саме на полюсах Землі, за Полярним колом. Однак інколи його можна помітити й на низьких широтах. Наприклад, наприкінці лютого цього року північне сяйво спостерігали британці та нідерландці.

Поява північного сяйва на низьких широтах зумовлене діяльністю Сонця та магнітною бурею, яку воно спровокувало.

Така діяльність Сонця збурює магнітне поле Землі, а заряджені частинки сонячного вітру проникають на більші широти та викликають полярне сяйво у нижчих широтах, ніж зазвичай.

В Україні востаннє полярне сяйво було помічено ввечері 5 листопада. Світлинами поділилися користувачі соціальної мережі Х.

Дуже цікаво, чи це не полярне сяйво до нас занесло pic.twitter.com/N9Ww5LEMo2 — Вишеньковий злодій???? (@Natanelaaa) November 5, 2023

Сьогодні я буду експертом з географії і розповім вам у цьому треді, чому на Київщині полярне сяйво.



????1/2 pic.twitter.com/LQiIHCKWSK — Oleksandr Notevskyi (@Notevskyi_O) November 5, 2023

Пишуть..

Полярне сяйво на півдні

???????????? pic.twitter.com/ZIX2YIwia2 — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) November 5, 2023

Кажуть, що у деяких областях України зараз можна спостерігати ось таке рідкісне пурпурове полярне сяйво ????



Кажіть, що хочете, а я бачу прапор УПА pic.twitter.com/Xm747j8R6e — ???????????? ✙???????? (@flysmikoyo) November 5, 2023

Північне сяйво: це добре чи погано?

Зазвичай полярне сяйво буває зеленого та червоного кольорів. Це зумовлено тим, з молекулами яких газів зіштовхуються заряджені частинки сонячного вітру. Наприклад, зіштовхнувшись із киснем, виникає червоне світіння, а у взаємодії з азотом — зелене.

Завідувач відділу радіофізики та геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України Андрій Залізовський пояснив Суспільному, що полярне сяйво в Україні виникає раз на рік. У найближчі два-три роки така ймовірність буде вищою, оскільки нині ми знаходимося у близько до максимуму сонячної активності.

Північне сяйво не є чимось чітко поганим чи добрим. Але вплив на Землю та її мешканців спричиняють магнітні бурі, які також є причиною появи полярного сяйва.

Детальніше про те, чи будуть магнітні бурі цього місяця та до чого варто готуватися метеозалежним людям, можеш дізнатися з нашого календаря магнітних бур на листопад 2023.

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