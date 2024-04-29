Магнітні бурі у травні 2024: коли потрібно бути напоготові та як полегшити неприємні симптоми

Чи не кожного місяця багато людей страждають від магнітних бур, і травень не буде винятком. Протягом місяця очікується нестабільна активність Сонця, яка може вплинути на самопочуття. Дивись календар магнітних бур на травень 2024 та дізнайся, у які дні варто бути напоготові до сонячної активності.

Детальніше про магнітні бурі у травні розповіли у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітні бурі у травні 2024: чого очікувати

Травень розпочнеться з магнітних бур через високий рівень сонячної активності у цей період. Таким буде перший тиждень останнього весняного місяця. Далі можна бути спокійними, адже протягом двох тижнів магнітних бур, які б впливали на самопочуття не очікується.

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Проте вже 23-24 травня варто насторожитися, адже очікується магнітна буря помірної сили.

Решта місяця, найімовірніше має бути спокійною та без негативного впливу сонячної активності на твій організм.

Календар магнітних бур на травень 2024

1-2 травня — магнітні бурі середньої інтенсивності;

3-7 травня — слабкі магнітні бурі;

23-24 травня — магнітні бурі середньої сили.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Щоб тобі було легше, у період вирування магнітних бур можна дотримуватися таких порад:

якісно відпочивай та спи;

проводь більше часу на вулиці;

пий більше води;

обмеж споживання кави та алкоголю;

намагайся менше стресувати;

виконуй легкі фізичні навантаження.

До одних з частих симптомів магнітних бур належить низький тиск. Ця проблема викликає чимало дискомфорту та неприємних симптомів. Читай, що робити, якщо впав тиск та які причини його зниження можуть бути.

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