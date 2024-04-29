Магнитные бури в мае 2024: когда нужно быть начеку и как облегчить неприятные симптомы

Едва ли не каждый месяц многие люди страдают от магнитных бурь, и май не будет исключением. В течение месяца ожидается нестабильная активность Солнца, которая может повлиять на самочувствие. Смотри календарь магнитных бурь на май 2024 и узнай, в какие дни стоит быть начеку к солнечной активности.
Подробнее о том, когда будут магнитные бури в мае, рассказали в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Май начнется с магнитных бурь из-за высокого уровня солнечной активности в этот период. Таким будет первая неделя последнего весеннего месяца. Далее можно быть спокойными, ведь в течение двух недель магнитных бурь, которые бы влияли на самочувствие не ожидается.
Однако уже 23-24 мая стоит насторожиться, ведь ожидается магнитная буря умеренной силы.
Остальные месяцы, скорее всего, должны быть спокойными и без негативного влияния солнечной активности на твой организм.
Чтобы тебе было легче, в период вирирования магнитных бурь можно придерживаться таких советов:
К одним из частых симптомов магнитных бурь относится низкое давление. Эта проблема вызывает немало дискомфорта и неприятных симптомов. Читай, что делать, если упало давление и какие причины его снижения могут быть.
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