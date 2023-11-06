Знак из космоса или обычное явление? Как появляется северное сияние и от чего зависит его цвет

Недавно украинцев взбудоражила новость о северном сиянии над украинскими городами. Кто-то узнал об этом из фотографий в социальных сетях, а кому-то посчастливилось стать очевидцем достаточно необычного для нашей страны явления.

Как появляется северное сияние, придется ли украинцам видеть его чаще над нашими городами и хорошо это или плохо — разобрались дальше.

Как появляется северное сияние

Северное, или полярное сияние — уникальное явление игры разноцветного света на темном небе. Это оптическое явление, возникающее в полярных широтах Земли в верхних слоях атмосферы.

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Чаще северное сияние возникает именно на полюсах Земли, за Полярным кругом. Однако иногда его можно заметить и на низких широтах. К примеру, в конце февраля этого года северное сияние наблюдали британцы и нидерландцы.

Появление северного сияния на низких широтах обусловлено деятельностью Солнца и спровоцировано магнитной бурей.

Такая деятельность Солнца меняет магнитное поле Земли, а заряженные частицы солнечного ветра проникают на большие широты и вызывают полярное сияние в более низких широтах, чем обычно.

В Украине последнее полярное сияние было замечено вечером 5 ноября. Фотографиями поделились пользователи социальной сети Х.

Дуже цікаво, чи це не полярне сяйво до нас занесло pic.twitter.com/N9Ww5LEMo2 — Вишеньковий злодій???? (@Natanelaaa) November 5, 2023

Сьогодні я буду експертом з географії і розповім вам у цьому треді, чому на Київщині полярне сяйво.



????1/2 pic.twitter.com/LQiIHCKWSK — Oleksandr Notevskyi (@Notevskyi_O) November 5, 2023

Пишуть..

Полярне сяйво на півдні

???????????? pic.twitter.com/ZIX2YIwia2 — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) November 5, 2023

Кажуть, що у деяких областях України зараз можна спостерігати ось таке рідкісне пурпурове полярне сяйво ????



Кажіть, що хочете, а я бачу прапор УПА pic.twitter.com/Xm747j8R6e — ???????????? ✙???????? (@flysmikoyo) November 5, 2023

Северное сияние: это хорошо или плохо?

Обычно полярное сияние бывает зеленого и красного цвета. Это обусловлено тем, с молекулами каких газов сталкиваются заряженные частицы солнечного ветра. Например, столкнувшись с кислородом, возникает красное свечение, а во взаимодействии с азотом — зеленое.

Заведующий отделом радиофизики и геокосмоса Радиоастрономического института НАН Украины Андрей Зализовский объяснил Суспільному, что полярное сияние в Украине возникает раз в год. В ближайшие два-три года такая вероятность будет выше, поскольку сейчас мы находимся в близкой к максимуму солнечной активности.

Северное сияние не является чем-то чётко плохим или хорошим. Но влияние на Землю и её обитателей производят магнитные бури, которые также являются причиной появления полярного сияния.

Подробнее о том, будут ли магнитные бури в этом месяце и к чему следует готовиться метеозависимым людям, можешь узнать из нашего календаря магнитных бурь на ноябрь 2023 года.

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