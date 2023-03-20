Поздравления с рождением сына: теплые слова для счастливых родителей

Рождение ребенка для родителей — лучший момент жизни. Маленький сынишка дарит родителям счастье, теплые воспоминания, они испытывают невыразимую радость. Конечно, с появлением ребенка их ждет не одно испытание. Ведь воспитание — вещь сложная.

Однако сейчас, когда сынишка еще лежит маленький в колыбели и излучает покой, родители могут просто наслаждаться моментом.

Мы собрали для тебя поздравления с рождением сына, чтобы поддержать и пожелать всего наилучшего молодым родителям.

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Поздравление с рождением сына в прозе

Самое прекрасное в мире чудо случилось с тобой — у тебя родился сынишка. Я от всего сердца поздравляю тебя с рождением сына. Пусть растет здоровым, умным, веселым, крепким, активным малышом. Ты — молодец, счастье тебе и твоему ребенку!

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Поздравляем с рождением долгожданного сынишки. Пусть он растет вам на радость, здоровым и крепким. Желаем малышу вырасти красивым, сильным и умным. Пусть он будет вашей гордостью, защитником и помощником.

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От всего сердца хочу поздравить с рождением прекрасного малыша. Пусть сын всегда будет настоящей гордостью и верной опорой, пусть жизненный путь малыша всегда освещает лучик счастья, родительской любви.

Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пусть сынишка с первых дней жизни дарит только приятные заботы и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровеньким и жизнерадостным человечком! Пусть милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

***

В этот мир пришел новый человек — крохотный мальчик, ваш сын! Вы для него теперь все, весь мир! Я желаю, чтобы чувство восторга и любви, которое вы испытываете сейчас, с годами крепло и превратилось в настоящую, крепкую, верную и безграничную родительскую любовь! Пусть ваш сын будет счастливым человеком, добрым и отзывчивым, красивым и телом, и душой! Радости ему и теплоты на всю долгую жизнь!

Поздравления с рождением сына в стихах

С новорожденным сыночком

Вас сегодня поздравляем!

Пусть спокойно спит он ночью

И здоровым быть желаем.

Пусть растет послушным малым,

Дом ваш счастьем наполняя,

Умным, добрым будет самым,

Обожает папу с мамой.

***

С прибавленьем в виде сына!

В доме плюс один мужчина,

Пусть на радость всем растёт

Дни и ночи напролёт.

***

С новорожденным, с сыночком!

Поздравляем нежно мы.

Желаем, чтобы с ангелочком

Вы не чаяли души.

Мы желаем вам здоровья —

Маме, папе, малышу.

Много счастья, безусловно,

Стоять крепко на плаву.

***

С новорожденным сынишкой!

Пусть взрослеет день за днем

И из мальчишки-шалунишки

Вырастет богатырем!

***

Поздравляю с малышом,

С деткой долгожданной!

Пусть сынок растёт большой,

Добрый, умный, славный.



Лучик счастья есть у вас —

Пусть он душу греет,

Каждый день и каждый час

Весело взрослеет.

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