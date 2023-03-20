Поздравления с рождением сына: теплые слова для счастливых родителей

Рождение ребенка для родителей — лучший момент жизни. Маленький сынишка дарит родителям счастье, теплые воспоминания, они испытывают невыразимую радость. Конечно, с появлением ребенка их ждет не одно испытание. Ведь воспитание — вещь сложная.
Однако сейчас, когда сынишка еще лежит маленький в колыбели и излучает покой, родители могут просто наслаждаться моментом.
Мы собрали для тебя поздравления с рождением сына, чтобы поддержать и пожелать всего наилучшего молодым родителям.
Самое прекрасное в мире чудо случилось с тобой — у тебя родился сынишка. Я от всего сердца поздравляю тебя с рождением сына. Пусть растет здоровым, умным, веселым, крепким, активным малышом. Ты — молодец, счастье тебе и твоему ребенку!
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Поздравляем с рождением долгожданного сынишки. Пусть он растет вам на радость, здоровым и крепким. Желаем малышу вырасти красивым, сильным и умным. Пусть он будет вашей гордостью, защитником и помощником.
От всего сердца хочу поздравить с рождением прекрасного малыша. Пусть сын всегда будет настоящей гордостью и верной опорой, пусть жизненный путь малыша всегда освещает лучик счастья, родительской любви.
Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пусть сынишка с первых дней жизни дарит только приятные заботы и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровеньким и жизнерадостным человечком! Пусть милое солнышко освещает жизнь всей семьи!
В этот мир пришел новый человек — крохотный мальчик, ваш сын! Вы для него теперь все, весь мир! Я желаю, чтобы чувство восторга и любви, которое вы испытываете сейчас, с годами крепло и превратилось в настоящую, крепкую, верную и безграничную родительскую любовь! Пусть ваш сын будет счастливым человеком, добрым и отзывчивым, красивым и телом, и душой! Радости ему и теплоты на всю долгую жизнь!
С новорожденным сыночком
Вас сегодня поздравляем!
Пусть спокойно спит он ночью
И здоровым быть желаем.
Пусть растет послушным малым,
Дом ваш счастьем наполняя,
Умным, добрым будет самым,
Обожает папу с мамой.
С прибавленьем в виде сына!
В доме плюс один мужчина,
Пусть на радость всем растёт
Дни и ночи напролёт.
С новорожденным, с сыночком!
Поздравляем нежно мы.
Желаем, чтобы с ангелочком
Вы не чаяли души.
Мы желаем вам здоровья —
Маме, папе, малышу.
Много счастья, безусловно,
Стоять крепко на плаву.
С новорожденным сынишкой!
Пусть взрослеет день за днем
И из мальчишки-шалунишки
Вырастет богатырем!
Поздравляю с малышом,
С деткой долгожданной!
Пусть сынок растёт большой,
Добрый, умный, славный.
Лучик счастья есть у вас —
Пусть он душу греет,
Каждый день и каждый час
Весело взрослеет.
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