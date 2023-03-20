Привітання з народженням сина: теплі слова для щасливих батьків

Народження дитини для батьків — найкращий момент життя. Маленький синочок дарує батькам щастя, теплі спогади, вони відчувають піднесеність та невимовну радість. Звісно, з появою дитини на них чекає не одне випробування. Адже виховання — річ складна.

Проте зараз, коли синочок ще лежить маленький у колисці і випромінює спокій, батьки можуть просто насолоджуватися моментом.

Ми зібрали для тебе привітання з народженням сина, щоб підтримати та побажати усього найкращого молодим батькам.

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Привітання з народженням сина у прозі

Найпрекрасніше у світі диво сталося з тобою — у тебе народився синочок. Я сердечно вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровим, розумним, веселим, міцним, активним малюком. Ти — молодець, щастя тобі та твоїй дитинці!

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Вітаємо вас з народженням довгоочікуваного синочка. Нехай він росте вам на радість, здоровим і дужим. Бажаємо малюку вирости красивим, сильним і розумним. Нехай він буде вашою гордістю, захисником і помічником.

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З усього серця хочу привітати з народженням прекрасного малюка. Нехай син завжди буде справжньою гордістю і доброю опорою, нехай життєвий шлях малюка завжди висвітлює промінчик щастя, батьківської любові.

Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок з перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровеньким і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

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У цей світ прийшла нова людина — крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер — усе, весь світ! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло і перетворилося в справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на все довге життя!

Привітання з народженням сина у віршах

Вітаю із маленьким дивом!

Росте здоровим хай, щасливим,

Хай Бог його благословляє

І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,

Раділи щоб і мама, й тато.

Хай мужнім виросте і сильним.

З народженням вітаю сина!

***

У вас народився син,

Надія і опора,

Хоч стане він таким

Зовсім ще не скоро.

Йому іще пройти

По життю всі етапи,

З ним поруч на шляху

Нехай будуть мама й тато!

***

Вітаємо щиро з народженням сина,

Хай буде щасливою ваша родина!

Здоровим росте цей малюк і грайливим,

Розумним, як мама, як тато — сміливим.

***

Хай синочок не хворіє,

Бавиться, росте, радіє.

Голосно нехай сміється,

Добре хай йому живеться!

Долю Бог пошле хорошу,

А батькам — любові, грошей,

Злагоду і мир у хату,

Щоб раділи мама й тато!

Перед народженням дитини жінка проходить довгий період вагітності, їй часто буває незручно та не вистачає елементарних дрібниць. Раніше ми розповідали, що подарувати вагітній подрузі.

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