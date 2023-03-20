Привітання з народженням сина: теплі слова для щасливих батьків

Народження дитини для батьків — найкращий момент життя. Маленький синочок дарує батькам щастя, теплі спогади, вони відчувають піднесеність та невимовну радість. Звісно, з появою дитини на них чекає не одне випробування. Адже виховання — річ складна.
Проте зараз, коли синочок ще лежить маленький у колисці і випромінює спокій, батьки можуть просто насолоджуватися моментом.
Ми зібрали для тебе привітання з народженням сина, щоб підтримати та побажати усього найкращого молодим батькам.
Найпрекрасніше у світі диво сталося з тобою — у тебе народився синочок. Я сердечно вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровим, розумним, веселим, міцним, активним малюком. Ти — молодець, щастя тобі та твоїй дитинці!
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Вітаємо вас з народженням довгоочікуваного синочка. Нехай він росте вам на радість, здоровим і дужим. Бажаємо малюку вирости красивим, сильним і розумним. Нехай він буде вашою гордістю, захисником і помічником.
З усього серця хочу привітати з народженням прекрасного малюка. Нехай син завжди буде справжньою гордістю і доброю опорою, нехай життєвий шлях малюка завжди висвітлює промінчик щастя, батьківської любові.
Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок з перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровеньким і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!
У цей світ прийшла нова людина — крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер — усе, весь світ! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло і перетворилося в справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на все довге життя!
Вітаю із маленьким дивом!
Росте здоровим хай, щасливим,
Хай Бог його благословляє
І від негод охороняє.
Дарує щастя вам багато,
Раділи щоб і мама, й тато.
Хай мужнім виросте і сильним.
З народженням вітаю сина!
У вас народився син,
Надія і опора,
Хоч стане він таким
Зовсім ще не скоро.
Йому іще пройти
По життю всі етапи,
З ним поруч на шляху
Нехай будуть мама й тато!
Вітаємо щиро з народженням сина,
Хай буде щасливою ваша родина!
Здоровим росте цей малюк і грайливим,
Розумним, як мама, як тато — сміливим.
Хай синочок не хворіє,
Бавиться, росте, радіє.
Голосно нехай сміється,
Добре хай йому живеться!
Долю Бог пошле хорошу,
А батькам — любові, грошей,
Злагоду і мир у хату,
Щоб раділи мама й тато!
Перед народженням дитини жінка проходить довгий період вагітності, їй часто буває незручно та не вистачає елементарних дрібниць. Раніше ми розповідали, що подарувати вагітній подрузі.
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