Религия в Японии: что о ней следует знать и чем отличается

Япония — островное государство в Восточной Азии, расположенное в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи и России. Япония непохожа ни на одну другую страну мира и столетиями оставалась закрытой от всех внешних влияний. Читай, какая вера в Японии и какие религиозные традиции влияют на культуру страны — в нашем материале.

Какая религия в Японии

Основными религиями в Японии являются буддизм и синтоизм.

Буддисты и синтоисты составляют по некоторым оценкам до 84-96% населения. Однако эти оценки основываются на ассоциации японцев с тем или иным храмом, а не на количестве действительно верующих. Профессор Роберт Кисала предполагает, что только 30% населения действительно исповедуют какую-нибудь религию.

Сейчас также смотрят

Синто — национальная религия Японии, в которой люди совершают поклонение божествам природы. Божества в синто называются “ками”. Японцы верят, что ками не создали мир, а родили его, и люди потомки богов. Верховное божество в синто олицетворяет женщина — богиня солнца Аматерасу.

Приверженцы этой религии имеют свои особые обряды. Например, обряд “омия-маири”, во время которого родители в святилищах представляют своего новорожденного богам, сопровождающим и помогающим этому ребенку на протяжении всей дальнейшей жизни. Интересен также обряд свадьбы, когда влюбленные вступают в брак перед лицом богов. Обязательным элементом этого обряда является традиционная японская одежда — кимоно, на котором должен быть изображен родовой герб. Одним из важнейших у японцев является обряд очищения.

В синте не существует такого понятия, как “грех”. Японцы считают, что есть понятие “грязь”, которая пристает к человеку из-за его грехов. Поэтому для этого и существует обряд очищения, обычно проводимый в виде омывания водой и отмалыванием своих грехов.

Весомым элементом синто является поклонение божествам природы. Именно поэтому у японцев существует такой обряд как “оханами” — традиция любования цветами, в первую очередь, сакурой. Как правило, японцы устраивают вечеринки под цветущими деревьями, во время которых они танцуют, поют, пьют священный напиток саке и любуются цветами вишни. В некоторых городах Японии начинают учебный год с цветением сакуры.

Одним из самых древних и мистических мест страны является святилище Идзумо. Считается, что именно здесь раз в год в течение десятого месяца по старому календарю собираются все японские божества. У синто даже есть понятие “каннадзуки”, то есть луна без богов. Только в районе Идзумо этот месяц называется “камиаридзуки”, то есть месяц с богами. Именно поэтому это святилище очень уважаемо среди японцев, поскольку в это время, когда боги принимают основные решения о судьбах людей, каждый может попросить у богов благословения на следующий год.

Интересной особенностью синтоистских святилищ являются тории — ворота перед храмом, олицетворяющие границу между миром простых людей и миром божеств. Это ворота в виде двух вертикальных столбов с двумя поперечными балками в верхней части, которые обычно производятся из дерева или камня и окрашиваются в красный цвет. Многие святилища синто имеют несколько ториев, а некоторые даже тысячи. В Японии считается, что достигший успеха человек должен пожертвовать храму тории. В настоящее время эти ритуальные ворота настолько распространены по всей стране, что стали одним из самых узнаваемых символов Японии.

Какая основная вера в Японии

Также важным элементом каждого святилища является семеновая — веревка, сплетенная из рисовой соломки, на которую крепятся бумажные ленты, что в японской религиозной традиции является признаком святости. Как правило, семенавы размещают при входе в святилища и на ториях, чтобы обозначить место, где появлялись боги-ками. Кроме того, считается, что Сименава спасает от злых духов, поэтому ее часто вывешивают в начале строительства нового сооружения.

Буддизм — древнейшая мировая религия, зародившаяся около VI в. до н. в Индии. В Японию буддизм пришел из Кореи, куда он попал из Китая. Потому в Японии буддизм появился с элементами корейской и китайской культурной традиции. В общем, буддизм оказал значительное влияние на японскую культуру. В частности, он составляет основу эстетики традиционного народного театра Но, где демонстрируются представления на буддийскую тематику.

Существуют основные истины буддизма: вера в реинкарнацию (перерождение после смерти), вера в нирвану (идеальное состояние тела и души), а также вера в лучшую жизнь после смерти.

Дзедо — это основная буддистская секта Японии. Изначально в буддизме считалось, что человек может спастись только личными усилиями и нахождением духовного просветления. Те, кто сам не добился просветления, на спасение не могли рассчитывать. После смерти Будды его последователи разделились на две группы. Одна из них получила название Хинаяна (Малая колесница), и по ее учению спастись могли только монахи, которые смогли добиться просветления. Другая группа стала называться Махаяна (Большая колесница), и по ее обучению обрести спасение могли и миряне.

Синтоизм и Буддизм в Японии: видео

Читай наши материалы и узнавай что-нибудь новое и интересное для себя. Мир самобытен и увлекателен.

Если тебя интересует японская кухня, то наш материал с рецептом японской традиционной кухни: мисо-супом — именно для тебя.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.