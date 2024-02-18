Мисо-суп: рецепт японской традиционной кухни дома

Каждая мировая культура имеет свои традиционные блюда. И, конечно, гастрономическая культура Японии не исключение.

Обычно традиционная японская кухня состоит из риса, овощей и супа. В этом материале мы расскажем, как приготовить традиционный японский мисо-суп, и что для этого нам понадобится.

Немного истории мисо-супа

Первые упоминания о нем были еще в период Дзёмон. Это примерно с 13 000 до 300 до н.э.

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Однако зарождение мисо-супа произошло в Китае. Точной информации относительно появления блюда нет. Рецептуру изобрели, пожалуй, случайно, как и большинство древних мировых блюд.

По некоторой информации, этот продукт попал в Японию вместе с буддизмом. Это примерно 6 век.

Мисо-суп считается довольно важным блюдом в Японии, так же как рис и рыба.

Позже, когда узнали, что мисо-суп обладает противорадиационными свойствами, блюдо стало основным. В Японии также этот суп называют “Вкусом мамы”.

Ингредиенты, необходимые для приготовления мисо-супа

Итак, для начала нам понадобятся:

рыбный бульон ㅡ 1.5 л

сыр Тофу (можно заменить любым другим несоленым мягким сыром) ㅡ по вкусу

водоросли Нори ㅡ 2 листа

мисо-паста ㅡ 3 ст. л

сушеная морская капуста ㅡ 10 г

семена кунжута ㅡ 10 г

соевый соус ㅡ 15 г

зеленый лук ㅡ 1 пучок

Приготовление мисо-супа: пошаговое

Морскую капусту и водоросли насечь мелкими кусочками. Также нарезать сыр на маленькие кубики. Рыбный бульон довести до кипения, добавить к нему мисо-пасту и хорошенько перемешать до ее полного растворения. Далее к будущему мисо-супу добавить морскую капусту, хорошо перемешать и еще 2 минуты варить на небольшом огне. Следующим шагом будет добавить в суп водоросли Нори, кунжут и соевый соус. Через минуту кастрюлю снять с плиты. Перед подачей в каждую порцию мисо-супа положить несколько кубиков сыра. Блюдо можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком, чтобы добавить немного пикантности.

И все, можно наслаждаться японской кухней!

А для тех, кто хочет погрузиться больше в атмосферу азиатской кухни, мы рекомендуем приготовить суши дома самостоятельно.

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