Мисо-суп: рецепт японской традиционной кухни дома

Каждая мировая культура имеет свои традиционные блюда. И, конечно, гастрономическая культура Японии не исключение.
Обычно традиционная японская кухня состоит из риса, овощей и супа. В этом материале мы расскажем, как приготовить традиционный японский мисо-суп, и что для этого нам понадобится.
Первые упоминания о нем были еще в период Дзёмон. Это примерно с 13 000 до 300 до н.э.
Однако зарождение мисо-супа произошло в Китае. Точной информации относительно появления блюда нет. Рецептуру изобрели, пожалуй, случайно, как и большинство древних мировых блюд.
По некоторой информации, этот продукт попал в Японию вместе с буддизмом. Это примерно 6 век.
Мисо-суп считается довольно важным блюдом в Японии, так же как рис и рыба.
Позже, когда узнали, что мисо-суп обладает противорадиационными свойствами, блюдо стало основным. В Японии также этот суп называют “Вкусом мамы”.
Итак, для начала нам понадобятся:
И все, можно наслаждаться японской кухней!
А для тех, кто хочет погрузиться больше в атмосферу азиатской кухни, мы рекомендуем приготовить суши дома самостоятельно.
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