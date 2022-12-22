Что ты знаешь о регионах Украины? Исторический проект от МАН — интереснее, чем в школе

Легендарный бой под Крутами, Украинская революция 20 века и Хотинская война — об этих и других важных событиях нашей истории теперь можно узнать, исследовав регионы Украины онлайн. Серию видеолекций Що ти знаєш про…? запустила команда Малой академии наук Украины.

В коротких роликах эксперты-историки Иван Костенко и Инна Потапова рассказывают о каждом из 25 регионов Украины: его выдающейся фигуре, памятнике и ключевом событии, изменившем нашу страну.

Как рассказывают авторы проекта, одна из основных его целей — показать украинцам во время полномасштабной войны, как творилась история каждого региона нашей страны, и познакомить с ними поближе.

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Среди видеолекций в открытом доступе уже есть такие, где историки рассказывают о регионах, которые пережили оккупацию и их уже освобождали, например о Черниговской области. Кроме того, эксперты готовят выпуски и о территориях, которые россияне оккупировали в 2014 году, в том числе о Крыме.

— Сегодня наш проект как никогда актуален: он дает возможность с пазлов истории регионов составить целостную картину прошлого — без фейков и только с научной точки зрения.

Яркая картинка и история простыми словами — вот что нужно молодежи, которая хочет разобраться, где, кто, как и когда пытался присвоить нашу историю, — рассказывает историка МАН Инна Потапова.

Кратко о ключевом в украинской истории авторы проекта рассказали с помощью динамической графики, видеосюжетов с мест, о которых идет речь, и даже мемов. Этим, говорит историк и автор Що ти знаєш про…? Иван Костенко, хотят привлечь внимание юных украинцев.

Материал для проекта подбирали так, чтобы он был ориентирован на программу школьного курса по истории. Видео дополнительно могут пригодиться тем, кто планирует сдавать НМТ в 2023 году.

Это не обычный рассказ, как в школе у доски, а довольно интересные, насыщенные визуализациями и мемами сюжеты, в которых каждый и каждая найдет для себя что-нибудь новое о нашей стране.

В условиях войны доступ к образованию и качественным учебным материалам мы должны обеспечить, несмотря ни на что. Учеба в школе, поступление в университеты продолжается, — рассказал Иван.

Видео проекта Що ти знаєш про…? с выдающимися событиями, историческими фигурами и локациями можно найти на странице платформы МАН. Шесть выпусков о западных, северных и центральных регионах Украины уже доступны зрителям.

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