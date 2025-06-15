Истории Рассказы

История не скучная, ее плохо излагают: как заинтересовать школьников, советы от экспертов

Мария Дзюба, редактор сайта 15 июня 2025, 09:00
История не скучная, ее плохо излагают: как заинтересовать школьников, советы от экспертов
Фото Pexels

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