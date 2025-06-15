История не скучная, ее плохо излагают: как заинтересовать школьников, советы от экспертов

История часто кажется школьникам скучным предметом, где нужно лишь зазубривать даты и имена.

Но проблема ли в самой истории, или в том, как её преподают?

УП. Жизнь поговорила с историком Валерием Хмельницким, учительницей Марией Воротило и кандидатом наук Антониной Макаревич, чтобы узнать, как оживить этот важный предмет.

Должны ли все любить историю?

По мнению историка Валерия Хмельницкого, не стоит заставлять каждого ребенка фанатеть от истории.

Это нормально, если кому-то больше нравится физика, а кому-то — танцы.

Главное — поддерживать природный интерес ребёнка.

Однако есть базовые знания истории, которые нужны всем.

Это как наш общий фундамент для понимания прошлого и построения будущего.

Валерий считает, что история в школе должна формировать сознательных граждан, поэтому её преподавание должно быть интересным и не перегруженным лишними деталями.

Что “убивает” интерес к истории?

Сухая подача:

Учительница Мария Воротило говорит, что дети засыпают, когда историю просто пересказывают как список дат без эмоций, контекста или связи с современностью.

Нет возможности сомневаться, искать правду или задавать вопросы.

Отсутствие обсуждений:

Антонина Макаревич соглашается: слушать “Так было, и точка” неинтересно.

История — это о жизни людей, их эмоциях и решениях, которые можно обсуждать и анализировать.

Разрыв с современностью:

Ещё одна ошибка — не показывать, как прошлое связано с нашей сегодняшней жизнью. Все наши изобретения и привычки — это результат достижений предков.

Много сухих фактов:

Вместо таблиц и графиков Валерий Хмельницкий советует рассказывать увлекательные истории о реальных людях, чтобы дети могли соотнести себя с ними.

Оценки на первом месте:

Излишняя сосредоточенность на оценках убивает естественный интерес к обучению. Если убрать оценку как главный фактор, дети смогут открыть для себя историю с интересом.

Как разбудить интерес к истории?

Изменять форму подачи:

Мария Воротило предлагает превращать уроки в квесты, киносеансы с обсуждением, мастер-классы по изготовлению артефактов или ролевые игры, где у каждого ученика есть своя роль.

Показать связь с реальной жизнью:

Антонина Макаревич советует объяснять, почему улица носит такое название, откуда взялось любимое блюдо или почему празднуют именно эти праздники.

Персонализация:

Предложите детям представить себя на месте исторических персонажей:

Представь, что ты — 14-летний подросток в Киеве в XIII веке. Как бы вы провели свой день?”

Удивление:

Валерий Хмельницкий считает, что главное — удивить детей, чтобы они спросили:

Вау! А почему так?.

Задача учителя — поддержать это желание узнавать больше.

Качество вместо количества:

Не пытайся успеть рассказать всю историю. Лучше глубоко разобрать несколько важных сюжетов, чем пробежаться «галопом по Европам».

Искренний интерес учителя:

Учитель должен сам гореть историей и делиться этим увлечением с учениками. Невозможно заинтересовать тем, что не интересно самому.

“Ученик — исследователь” и цифровые инструменты

Антонина Макаревич предлагает давать детям задания исследовать историю собственной семьи или школы, анализировать документы.

Роль учителя — лишь сопровождать. Валерий Хмельницкий добавляет, что учитель должен задавать вопросы, которые побуждают к самостоятельному поиску, а не давать готовые ответы.

Для оживления материала Мария Воротило советует использовать интерактивные карты, презентации (Canva), викторины (Kahoot), видео с YouTube или создавать собственные видеоролики.

Валерий Хмельницкий предостерегает от чрезмерной геймификации, особенно соревновательной.

Лучше, когда игры объединяют детей в совместной деятельности.

Антонина Макаревич подчеркивает важность анимации и сторителлинга, чтобы история “цепляла” эмоционально.

Развитие критического мышления и противоречия

Мария Воротило советует поощрять дискуссии, задавать открытые вопросы (“А что было бы, если…?”), чтобы дети учились аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Валерий Хмельницкий подчеркивает, что история — это место для дискуссий о неоднозначных событиях и фигурах.

Школа должна быть безопасным пространством, где можно обсуждать прошлое, выражать ценностные позиции и приходить к взаимопониманию.

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