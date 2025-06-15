Історії Розповіді

Історія не нудна, її погано викладають: як зацікавити учнів, поради від експертів

Марія Дзюба, редакторка сайту 15 Червня 2025, 09:00
Історія не нудна, її погано викладають: як зацікавити учнів, поради від експертів
Фото Pexels

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