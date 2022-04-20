США теперь официально предоставляют статус временной защиты для украинцев. Как это работает?

В связи с полномасштабной войной России против Украины Соединенные Штаты Америки отныне официально предоставляют статус временной защиты украинцам, вынужденным покинуть свои дома. Он называется Temporary Protected Status, или TPS.

Такое решение уже было внесено в Федеральный реестр.

Украинцы, отвечающие квалификационным требованиям, смогут зарегистрироваться на TPS. Также они могут подать заявку на получение разрешения на трудоустройство и путешествий в течение периода регистрации. Он продлится с 19 апреля 2022 по 18 октября 2023 года.

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Украинские студенты, которые находятся в Соединенных Штатах в статусе F-1 и испытывают серьезные экономические трудности, могут просить разрешение на работу, уменьшение нагрузки на курсы и увеличение рабочего дня.

Указанный статус также позволяет украинцам, физически находившимся на территории США по состоянию на 11 апреля, оставаться в стране в течение 18 месяцев. Даже тем, у кого просрочена виза. Больше информации можно узнать на сайте.

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