США відтепер офіційно надають статус тимчасового захисту для українців. Як це працює?

У зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України Сполучені Штати Америки відтепер офіційно надають статус тимчасового захисту українцям, які були вимушені покинути свої домівки. Він називається Temporary Protected Status, або ж TPS.

Таке рішення вже внесли до Федерального реєстру.

Українці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, зможуть зареєструватися на TPS. Також вони можуть подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування та подорожі протягом періоду реєстрації. Він триватиме з 19 квітня 2022 року по 18 жовтня 2023 року.

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Українські студенти, які перебувають у Сполучених Штатах у статусі F-1 та потерпають від серйозних економічних труднощів, можуть просити дозвіл на роботу, зменшення навантаження на курси та збільшення робочого дня.

Зазначений статус також дозволяє українцям, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня, залишатися в країні впродовж 18 місяців. Навіть тим, у кого закінчився термін дії візи. Більше інформації можна дізнатись на сайті.

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