Старый Новый год, Щедрый вечер или Маланка? Где берет начало история праздника и какие у него традиции

Какими бы давними ни были традиции, а все равно что-то забывается, поэтому постоянно приходится если не спрашивать старших родственников, то идти на поиски информации в сети. Часто возникает вопрос и о праздновании Старого Нового года.

Кто-то не понимает, откуда произошло такое причудливое название, некоторым нужно объяснение, зачем его еще отмечают, а кому-то просто необходимо узнать о традициях этого торжества.

Так что начнем с самого простого. Старый Новый год обычно празднуют православные верующие. Это якобы дань древней традиции, которая существовала до перехода на новое летоисчисление. То есть, если раньше празднование было 31 декабря, то теперь оно приходится в ночь с 13 на 14 января.

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Также украинцы привыкли к другим названиям праздника, таким как Щедрый вечер, Маланки, Васильев вечер, Овсинь, Щедрец, Толстая кутья. В этот день церковь отмечает именины Василия, а также чтит преподобную Малану Римлянку.

Какие традиции на Старый Новый год

Еще у наших предков было принято в ночь с 13 на 14 января бодрствовать, а рано утром засевать зерном дома соседей и знакомых с пожеланиями счастья и благополучия. Считалось, что обряд принесет хозяевам хороший урожай в следующем году.

Еще вечером женщины готовили сытный ужин, а его главным украшением должна была стать щедрая кутья, в которую добавляли сало, смалец, молоко, масло или сливки. Отсюда и следует еще одно название праздника Щедрый вечер.

Собираться за столом должна была вся семья, и желательно, чтобы каждый одевал что-нибудь новое и чистое. Очищать нужно было и собственную совесть и просить друг у друга прощения.

После этого девушки могли приступать к гаданию на своего суженого, поскольку считается, что именно в эту ночь судьба может приоткрыть занавес будущего.

Также принято молодым петь щедривки в этот вечер и ходить по домам просить угощение. Некоторые даже могут одеваться в разных персонажей, а особенно в козу, которую называют Маланкой. Отсюда и третье название праздника. Интересно, что в козу чаще всего переодевались именно ребята.

Особенно творческая молодежь могла даже в этих костюмах разыгрывать разные сценки и развлекать публику, за что тоже часто получала угощение и деньги.

Приметы на Старый Новый год

У наших предков считалось, что какими будут именины Василия, таким будет и год. Поэтому было принято веселиться, чтобы год был счастливым.

Однако погода в этот день могла рассказать немного больше о будущем урожае. Например, если на небе будет много звезд, то в следующем году будет много ягод, а если метель — то орехов. Или если будут мороз и снег, то просто будет хороший урожай.

Что нельзя делать на Старый новый Год:

ссориться и говорить бранные слова;

надевать старую, грязную или темную одежду;

брать и давать взаймы;

девушкам посевать;

выносить мусор, потому что счастье вынесешь;

пересчитывать мелкие монеты, потому что будешь лить слезы круглый год.

А помнишь, как ты в детстве просыпался(-лась) со стойким ощущением, что вот-вот случится чудо? Это было обычное туманное зимнее утро, у кровати стоял поднос с мандаринами и конфетами, а под подушкой уже ждал подарок.

Да-да, в это утро начиналась магия и чудо зимних праздников, которого так ждет каждый ребенок, да и многие взрослые. Итак, день Святого Николая начинает цикл зимних празднований. Читай больше о празднике по ссылке.

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