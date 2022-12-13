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Старий Новий рік, Щедрий вечір чи Маланка? Де бере початок історія свята та які воно має традиції

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 21:00
Старий Новий рік
Фото: Pexels

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