Старий Новий рік, Щедрий вечір чи Маланка? Де бере початок історія свята та які воно має традиції

Хоч би якими давніми не були традиції, а все одно щось забувається, тому постійно доводиться як не допитуватися старших родичів, то іти на пошуки інформації в мережі. Доволі часто виникає питання і про святкування Старого Нового року.

Хтось не розуміє, звідки пішла така химерна назва, комусь потрібно пояснення, навіщо його ще відзначають, а комусь просто кортить дізнатися про традиції цього свята.



Тож почнімо з найпростішого. Старий Новий рік зазвичай святкують православні віряни. Це нібито данина давній традиції, яка існувала до переходу на нове літочислення. Тобто якщо раніше святкування було 31 грудня, то тепер воно припадає в ніч з 13 на 14 січня.

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Також українці звикли до інших назв свята, таких як Щедрий вечір, Маланки, Василя, Овсінь, Щедрець, Товста кутя. У цей день церква відзначає іменини Василя, а також шанує преподобну Малану Римлянку.

Які традиції на Старий Новий рік

Ще у наших предків було заведено в ніч з 13 на 14 січня не спати, а рано-зранку засівати зерном будинки сусідів і знайомих з побажаннями щастя та благополуччя. Вважалося, що цей обряд принесе господарям гарний врожай у наступному році.

Також ще звечора жінки готували ситну вечерю, а її головною окрасою мала стати щедра кутя, у яку додавали сало, смалець, молоко, масло чи вершки. Звідси і ще одна назва свята Щедрий вечір.

Збиратися за столом мала вся родина, і бажано, щоб кожен одягав щось нове та чисте. Очищати потрібно було і власне сумління та просити одне в одного пробачення.

Після цього дівчата могли розпочинати ворожіння на свого судженого, оскільки вважається, що саме в цю ніч доля може привідкрити завісу майбутнього.

Також заведено молоді співати щедрівки у цей вечір та ходити по домівках і просити частування. Дехто навіть може одягатись у різноманітних персонажів, а особливу в козу, яку називають Маланкою. Звідси й третя назва свята. Цікаво, що в козу найчастіше переодягалися саме хлопці.

Особливо творча молодь могла навіть у цих костюмах розігрувати різноманітні сценки та розважати публіку, за що теж часто отримувала частування та гроші.

Прикмети на Старий Новий рік

У наших предків вважалося, що яким будуть іменини Василя, таким буде і рік. Тож заведено було веселитися, щоб рік був щасливим.

Однак погода у цей день могла розповісти трохи більше й про майбутній врожай. Наприклад, якщо на небі буде багато зірок, то наступного року буде багато ягід, а якщо хуртовина — то горіхів. Або ж якщо будуть мороз та сніг, то просто буде гарний врожай.

Що не можна робити на Старий Новий рік:

сваритися та говорити лайливі слова;

одягати старий, брудний чи темний одяг;

брати і давати в борг;

дівчатам посівати;

виносити сміття, бо щастя винесеш;

перераховувати дрібні монети, бо будеш лити сльози цілий рік.

А пам’ятаєш, як ти в дитинстві прокидався(-лася) зі стійким відчуттям, що ось-ось трапиться диво? Це був звичайний туманний зимовий ранок, біля ліжка стояла таця з мандаринами й цукерками, а під подушкою вже зачекався подарунок.

Так-так, цього ранку починалася магія і диво зимових свят, на яке так чекає кожна дитина, та й більшість дорослих. Тож день Святого Миколая розпочинає цикл зимових святкувань. Читай більше про свято за посиланням.

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