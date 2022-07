Попасть в страну вулканов, кофе и древних майя стало легче! Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Для Украины открывается все больше новых горизонтов. Накануне Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизовом режиме. Узнай, какие еще соглашения были подписаны и что посмотреть в Гватемале.

Вчера, 25 июля, Украину посетил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Понедельник для украинцев начался продуктивно, во время встречи было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

— Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Убежден, что это будет способствовать не только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами и народами, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом соглашении в своем Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Лидер Гватемалы Джамматтеи совершил сегодня исторический визит в Киев и встретился с президентом Зеленским. Мы с гватемальским коллегой Марио Букаро подписали соглашение о безвизовом режиме и меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями. Украина и Гватемала имеют отличные отношения, — отметил министр.

Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS