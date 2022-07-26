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Попасть в страну вулканов, кофе и древних майя стало легче! Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июля 2022, 10:35
Україна й Гватемала підписала угоду про безвіз
Фото: Unsplash

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