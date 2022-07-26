Попасть в страну вулканов, кофе и древних майя стало легче! Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Для Украины открывается все больше новых горизонтов. Накануне Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизовом режиме. Узнай, какие еще соглашения были подписаны и что посмотреть в Гватемале.

Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Вчера, 25 июля, Украину посетил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Понедельник для украинцев начался продуктивно, во время встречи было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

— Рад сообщить, что в рамках визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Убежден, что это будет способствовать не только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами и народами, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом соглашении в своем Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Лидер Гватемалы Джамматтеи совершил сегодня исторический визит в Киев и встретился с президентом Зеленским. Мы с гватемальским коллегой Марио Букаро подписали соглашение о безвизовом режиме и меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями. Украина и Гватемала имеют отличные отношения, — отметил министр.

Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2022

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что между Украиной и Гватемалой начат торгово-экономический диалог для реализации конкретных проектов.

В частности, Гватемала подтвердила заинтересованность в закупке украинской агропромышленной продукции без посредников и в налаживании промышленных связей.

Гватемала: что это за страна

Гватемала — страна в Центральной Америке, граничащая на севере и западе с Мексикой, на востоке — с Белизом и Карибским морем, а на юго-востоке — с Гондурасом и Сальвадором, на юго-западе омывается Тихим океаном.

Где находится Гватемала на карте мира

В Гватемале можно увидеть активные вулканы (их на территории страны 33), древние руины, отвесные горы, колоритные исторические города, самобытную культуру и, конечно, современную жизнь.

Старая столица государства Антигуа-Гватемала — город-музей с огромным количеством отреставрированных памятников. В этой стране можно увидеть Мишко-Велья — это археологический памятник культуры мая, который находится всего в 35 минутах езды от столицы страны. Это отличное место для наблюдения за птицами — живущие здесь виды отличаются ярким оперением.

А в еще одном Национальном парке Тикаль можно увидеть даже древние пирамиды и другие сооружения мая.

В этой стране выращивают кофе — любимый напиток миллионов. Гватемала — колоритная страна, которая точно оставит в твоей памяти яркие воспоминания. После нашей победы нужно обязательно ее посетить.

Украинцам все проще становится путешествовать по миру. Ранее мы рассказывали о цифровом удостоверении в Польше: что это и чем помогает.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!