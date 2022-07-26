Потрапити у країну вулканів, кави та стародавніх майя стало легше! Україна й Гватемала підписали угоду про безвіз

Для України відкривається дедалі більше нових обріїв. Напередодні Україна та Гватемала підписали угоду про безвізовий режим. Дізнайся, які ще домовленості були укладені та що подивитися у Гватемалі.

Україна й Гватемала підписали угоду про безвіз

Вчора, 25 липня, Україну відвідав президент Гватемали Алехандро Джамматеї. Понеділок для українців почався продуктивно, під час зустрічі було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

— Радий повідомити, що в межах візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Переконаний, що це сприятиме не тільки розвитку бізнесових і соціальних зв’язків між нашими країнами й народами, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Про цю угоду у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

— Лідер Гватемали Джамматтеї здійснив сьогодні історичний візит до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. Ми з гватемальським колегою Маріо Букаро підписали угоду про безвізовий режим і меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями. Україна та Гватемала мають чудові відносини, — зазначив міністр.

Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2022

Також Володимир Зеленський наголосив, що між Україною та Гватемалою започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації конкретних проектів.

Зокрема, Гватемала підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропромислової продукції без посередників та у налагодженні промислових зв’язків.

Гватемала: що це за країна

Гватемала — країна в Центральній Америці, що межує на півночі й заході з Мексикою, на сході — з Белізом і Карибським морем, а на південному сході — з Гондурасом і Сальвадором, на південному заході омивається Тихим океаном.

Де розташована Гватемала на карті світу

У Гватемалі можна побачити активні вулкани (їх на території країни аж 33), давні руїни, стрімкі гори, колоритні історичні міста, самобутню культуру і, звісно, сучасне життя.

Стара столиця держави Антигуа-Гватемала — місто-музей з величезною кількістю відреставрованих пам’яток. У цій країні можна побачити Мишко-Велья — це археологічний пам’ятник культури майя, який розташований всього за 35 хвилин їзди від столиці країни. Це відмінне місце для спостереження за птахами — види, що живуть тут, відрізняються яскравим оперенням.

А в ще одному Національному парку Тікаль можна побачити навіть стародавні піраміди та інші споруди майя.

У цій країні вирощують каву — улюблений напій мільйонів. Гватемала — колоритна країна, яка точно залишить у твоїй пам’яті яскраві спогади. Після нашої перемоги треба обов’язково її відвідати.

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