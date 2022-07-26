Потрапити у країну вулканів, кави та стародавніх майя стало легше! Україна й Гватемала підписали угоду про безвіз

Для України відкривається дедалі більше нових обріїв. Напередодні Україна та Гватемала підписали угоду про безвізовий режим. Дізнайся, які ще домовленості були укладені та що подивитися у Гватемалі.
Вчора, 25 липня, Україну відвідав президент Гватемали Алехандро Джамматеї. Понеділок для українців почався продуктивно, під час зустрічі було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.
— Радий повідомити, що в межах візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Переконаний, що це сприятиме не тільки розвитку бізнесових і соціальних зв’язків між нашими країнами й народами, — сказав президент України Володимир Зеленський.
Про цю угоду у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
— Лідер Гватемали Джамматтеї здійснив сьогодні історичний візит до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. Ми з гватемальським колегою Маріо Букаро підписали угоду про безвізовий режим і меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями. Україна та Гватемала мають чудові відносини, — зазначив міністр.
Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2022
Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS
Також Володимир Зеленський наголосив, що між Україною та Гватемалою започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації конкретних проектів.
Зокрема, Гватемала підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропромислової продукції без посередників та у налагодженні промислових зв’язків.
Гватемала — країна в Центральній Америці, що межує на півночі й заході з Мексикою, на сході — з Белізом і Карибським морем, а на південному сході — з Гондурасом і Сальвадором, на південному заході омивається Тихим океаном.
У Гватемалі можна побачити активні вулкани (їх на території країни аж 33), давні руїни, стрімкі гори, колоритні історичні міста, самобутню культуру і, звісно, сучасне життя.
Стара столиця держави Антигуа-Гватемала — місто-музей з величезною кількістю відреставрованих пам’яток. У цій країні можна побачити Мишко-Велья — це археологічний пам’ятник культури майя, який розташований всього за 35 хвилин їзди від столиці країни. Це відмінне місце для спостереження за птахами — види, що живуть тут, відрізняються яскравим оперенням.
А в ще одному Національному парку Тікаль можна побачити навіть стародавні піраміди та інші споруди майя.
У цій країні вирощують каву — улюблений напій мільйонів. Гватемала — колоритна країна, яка точно залишить у твоїй пам’яті яскраві спогади. Після нашої перемоги треба обов’язково її відвідати.
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