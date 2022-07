Потрапити у країну вулканів, кави та стародавніх майя стало легше! Україна й Гватемала підписали угоду про безвіз

Для України відкривається дедалі більше нових обріїв. Напередодні Україна та Гватемала підписали угоду про безвізовий режим. Дізнайся, які ще домовленості були укладені та що подивитися у Гватемалі.

Вчора, 25 липня, Україну відвідав президент Гватемали Алехандро Джамматеї. Понеділок для українців почався продуктивно, під час зустрічі було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

— Радий повідомити, що в межах візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Переконаний, що це сприятиме не тільки розвитку бізнесових і соціальних зв’язків між нашими країнами й народами, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Про цю угоду у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

— Лідер Гватемали Джамматтеї здійснив сьогодні історичний візит до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. Ми з гватемальським колегою Маріо Букаро підписали угоду про безвізовий режим і меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями. Україна та Гватемала мають чудові відносини, — зазначив міністр.

Guatemala’s leader @DrGiammattei paid a historic visit to Kyiv today and met @ZelenskyyUa. My Guatemalan counterpart @MarioBucaroGT and I signed a visa-free agreement and a memorandum on cooperation between diplomatic academies. Ukraine and Guatemala enjoy excellent relations 1/2 pic.twitter.com/FKriAHtDOS