Скільки коштуватиме подорож в Туреччину під час війни та перелік готелів без росіян

Війна не означає, що треба припиняти жити. Звісно, важливо допомагати своїй країні усім, чим можеш, але якщо випадає нагода поїхати на відпочинок, то чом би й ні.

Як це зробити, якщо з України не літають літаки? У цьому матеріалі ти зізнаєшся, як долетіти до курорту, скільки це коштуватиме та як знайти готель без росіян.

Як долетіти на відпочинок?

Допоки в Україні війна, літаком дістатися з нашої країни до Туреччини неможливо. Однак існують автобуси, а в сусідніх країнах авіакомпанії працюють стабільно.

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Отож з України до найближчого аеропорту можна доїхати автобусом.

Турагентка Аліна Кошова каже, що зараз для вильоту найчастіше обирають аеропорти Кишинева, Варшави та Кракова, а також Відня та Риги.

За її словами, щоб зібрати туристів з усієї країни, певні автобуси курсують і зупиняються в різних містах України.

До прикладу, щоб дістатися Кишинева, є два автобусні рейси:

Київ — Житомир — Вінниця — Кам’янець-Подільський — Кишинів.

Дніпро — Кривий Ріг — Кропивницький — Умань — Одеса – Кишинів.

Скільки коштуватиме переліт?

За словами Аліни Кошової, до суми перельоту треба додати ще €150–200, адже перельоти з інших країн будуть дещо дорожчими.

Крім того, треба врахувати, щоб дістатися до аеропорту, треба витратити кілька тисяч на автобус.

Тому якщо до війни при перельоті з України сім’я могла витратити близько €800, то зараз ця сума зросте приблизно до €1000.

Чи треба оформлювати візу й куди краще летіти?

Туреччина — це місце для ідеального курорту, там можна знайти відпочинок на будь-який смак.

Найпопулярнішими містами для відпочинку лишаються Кемер, Аланья, Сіде, Мармарис, Анталія, Бодрум і, звісно, Стамбул.

Залежно від того, яке місто для відпочинку ти обереш, можна організувати дозвілля за допомогою екскурсій.

Звісно, це не надто дешево, однак є маленький лайфхак від турагента щодо екскурсій.

Ціни на екскурсії в готелі значно завищені, тому завжди можна скинути до $10 або ж прогулятися і замовити її поза готелем. До цього бажано проглянути відгуки про компанію, щоб тебе не обманули.

До Туреччини вигідно летіти тому, що українцям не доведеться оформлювати жодні візи. З українським закордонним паспортом в країні можна перебувати три місяці.

Туреччина також не вимагає сертифікатів чи тестів на Covid-19.

Готелі без росіян

У Туреччині величезний вибір готелів на будь-який гаманець. Однак є невелика прикрість — країна є досить популярним курортом серед росіян.

Втім, є й гарна новина. Багато готелів у Туреччині відмовляються заселяти російських туристів. Ми підготували для тебе підбірку, де ти не зустрінеш росіян:

TT Hotels Hydros Club HV1 TT Hotels Pegasos Club

Чотири зірки

Trendy Side Beach TUI Blue Barut Andiz (ex.Barut Sensimar Andiz)

П’ять зірок

TT Belek Imperial TT Hotels Pegasos World TT Hotels Pegasos Royal Miramare Queen Hotel Miramare beach Hotel Trendy Lara Trendy Palm Beach TT Belek Imperial TT Hotels Pegasos Club TT Hotels Pegasos Resort TT Hotels Pegasos Royal TT Hotels Pegasos World TUI Blue Palm Garden TUI Blue Pasha Bay TUI Blue Sherwood Belek (Adults Only 16+)

Скільки загалом обійдеться подорож до Туреччини?

Розміщення у номері з двоспальним місцем, переліт, трансфери та харчування на одну особу обійдеться приблизно у €650–700.

Ціни можуть бути трошки вищі або нижчі залежно від того, який готель ти обереш.

Цікаво те, що Туреччина зараз допомагає українським біженцям, тож чимало готелів пропонують бюджетні тури.

За таким сценарієм на відпочинок у тризірковому готелі на двох дорослих і дитину до 12 років можна витратити лише 18-20 тис. грн. У цю суму входить проживання та харчування. Добиратися людям потрібно власним ходом.

Якщо ж перспектива поїхати відпочивати кудись за кордон зараз надто розмита або їхати без чоловіка не хочеться, то є варіант добре відпочити в межах України.

Ми склали для тебе список найкращих місць, куди поїхати відпочити в Україні під час війни.

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