Во сколько обойдется путешествие в Турцию во время войны и список отелей без россиян

Война не означает, что нужно перестать жить. Конечно, важно помогать своей стране всем, чем можешь, но если есть возможность поехать на отдых, то почему бы и нет?

Как это сделать, если из Украины не летают самолеты? В этом материале ты узнаешь, как долететь до курорта, во сколько это обойдется и где найти гостиницу без россиян.

Как долететь на отдых?

Пока в Украине война, самолетом добраться из нашей страны в Турцию невозможно. Однако есть автобусы, а в соседних странах авиакомпании работают стабильно.

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Итак, из Украины в ближайший аэропорт можно доехать автобусом.

Турагент Алина Кошевая говорит, что сейчас для вылета чаще всего выбирают аэропорты Кишинева, Варшавы и Кракова, а также Вены и Риги.

По словам турагента, чтобы собрать туристов со всей страны, определенные автобусы курсируют и останавливаются в разных городах Украины.

К примеру, чтобы добраться до Кишинева, есть два автобусных рейса:

Киев — Житомир — Винница — Каменец-Подольский — Кишинев.

Днепр — Кривой Рог — Кропивницкий — Умань — Одесса — Кишинев.

Сколько будет стоить перелет?

По словам Алины Кошевой, к сумме перелета нужно добавить еще €150-200, ведь перелеты из других стран будут немного дороже.

Кроме того, нужно учесть, чтобы добраться до аэропорта, нужно потратить несколько тысяч на автобус.

Поэтому если до войны при перелете из Украины семья могла потратить около €800, то сейчас эта сумма вырастет примерно до €1000.

Нужно ли оформлять визу и куда лучше лететь?

Турция — это место для идеального курорта, там можно найти отдых на любой вкус.

Самыми популярными городами для отдыха остаются Кемер, Аланья, Сиде, Мармарис, Анталия, Бодрум и, конечно, Стамбул.

В зависимости от того, какой город для отдыха ты выберешь, можно организовать свой досуг с помощью экскурсий.

Конечно, это не очень дешево, однако есть маленький лайфхак от турагента по экскурсиям.

Цены на экскурсии в отеле значительно завышены, поэтому всегда можно сбросить до $10 или же прогуляться и заказать ее вне гостиницы. Но прежде желательно посмотреть отзывы об этой компании, чтобы тебя не обманули.

В Турцию выгодно лететь, потому что украинцам не придется оформлять никакие визы. С украинским загранпаспортом в стране можно находиться три месяца.

Турция также не требует сертификатов или тестов на Covid-19.

Гостиницы без россиян

В Турции огромный выбор отелей на любой кошелек. Однако есть небольшое неудобство — страна является довольно популярным курортом среди россиян.

Впрочем, есть и хорошая новость. Многие отели в Турции отказываются заселять российских туристов. Мы подготовили для тебя подборку, где ты не встретишь русских:

TT Hotels Hydros Club HV1 TT Hotels Pegasos Club

Четыре звезды

Trendy Side Beach TUI Blue Barut Andiz (ex. Barut Sensimar Andiz)

Пять звезд

TT Belek Imperial TT Hotels Pegasos World TT Hotels Pegasos Royal Miramare Queen Hotel Miramare beach Hotel Trendy Lara Trendy Palm Beach TT Belek Imperial TT Hotels Pegasos Club TT Hotels Pegasos Resort TT Hotels Pegasos Royal TT Hotels Pegasos World TUI Blue Palm Garden TUI Blue Pasha Bay TUI Blue Sherwood Belek (Adults Only 16+)

Сколько в общей сложности обойдется путешествие в Турцию?

Размещение в номере с двуспальным местом, перелет, трансферы и питание на одного человека обойдется примерно в €650-700.

Цены могут быть немного выше или ниже в зависимости от того, какую гостиницу ты выберешь.

Интересно, что Турция сейчас помогает украинским беженцам, поэтому многие гостиницы предлагают бюджетные туры.

По такому сценарию на отдых в трехзвездочном отеле на двоих взрослых и ребенка до 12 лет можно потратить всего 18-20 тыс. грн. В эту сумму входит проживание и питание. Добираться людям нужно своим ходом.

Если же перспектива поехать отдыхать куда-то за границу сейчас слишком размыта или ехать без любимого не хочется, то есть вариант хорошо отдохнуть в Украине.

Мы составили для тебя список лучших мест, куда поехать отдохнуть в Украине во время войны.

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