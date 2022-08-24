Украинская хроника борьбы: как в литературе изменялось описание Украины и ее народа, всегда боровшегося за независимость

Иногда нужно потерять себя, чтобы снова отыскать. Такой мыслью порой руководствуются те, кто стремится найти свое место в мире. Однако иногда она применима и к целому государству и его нации.

Многие столетия украинский народ страдал от скитаний и отсутствия собственной свободной страны, однажды потеряв все. Впоследствии объединившись одной болью, мы смогли обрести независимость.

В дни, когда украинцев снова пытаются поработить, мы продолжаем лелеять свою свободу. А запечатлевать нашу борьбу помогает, как и столетие назад — украинская литература.

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А кто лучше в ней разбирается, чем наши учителя и те, кто помогали нам овладеть знаниями? Я обратилась к человеку, который со школы прививал мне любовь к литературе.

Сегодня Валентина Гвоздецкая работает преподавателем украинского языка и литературы в Александрийском политехническом профессиональном колледже. Вместе мы определили, как в литературе менялось описание Украины и ее народа, всегда боровшегося за независимость.

Иван Франко — Захар Беркут

Если идти в хронологическом порядке описания событий, то первым упоминается историческая повесть Захар Беркут. События происходят в 1241 году, когда монгольское нашествие двинулось на украинское карпатское племя.

Каждое слово произведения Ивана Франко восхваляет мужество и патриотизм жителей Карпатской Руси. Однако более значимой остается мысль, звучащая в конце, когда главные герои уже победили своего врага.

Главный герой повести Захар Беркут объясняет своим родным, как удалось победить в такой тяжелой борьбе с превосходящими силами врага. На ум приходит только одно — им помогло единство и настойчивость.

Пока будете жить в общественном порядке, дружно держаться всместе, несгибаемо стоять все за одного и один за всех, до тех пор никакая враждебная сила не победит вас.

Тарас Шевченко — Кавказ

Разумеется, Тарас Григорьевич рассказывает о гордых горцах, борющихся за то, чтобы сохранить свою волю. Однако на подсознании слова поэта воспринимаются, будто об украинцах.

Особенно строки о борьбе и утверждении бессмертия народа приобретают новые смыслы в настоящем.

Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

Тарас Шевченко в годы, когда все украинство находилось в крепачестве, а слово не было свободным, как птица, продолжал осуждать захватническую войну России и ее деспотизма.

Сам поэт ежедневно наблюдал за последствиями существования так называемого русского мира, который тогда захватил наши земли и делал все, что ему вздумается. И даже в крепостных глазах своих сограждан Шевченко видел непокоренный дух, который продолжает биться и в наших сердцах.

А вот единственный путь к свободе и победе над угнетателями украинский пророк видит тоже в единстве. Кроме того, поэт призывает объединяться не только украинцев, но и другие народы, чтобы побороть российский царизм.

Пантелеймон Кулиш — Черная рада

Исторический роман Пантелеймона Кулиша на самом деле не рассказывает о том, как украинцы боролись с угнетателями или вражескими армиями. По сюжету Черной рады, идет борьба за гетманскую булаву.

Однако важно в нем не то, кто борется за главную должность в украинском государстве того времени, а кто победит. Именно вопрос, кто станет гетьманом, определит, каким будет будущее всей Украины.

Лина Костенко — Маруся Чурай

Конечно, на первом плане романа в стихах находится именно любовная линия Маруси Чурай и Грицька Бобренко. Но куда же на войне без любви?

И даже если оно не выдерживает испытаний, всегда остается важная цель — борьба за собственную свободу и волю своей страны. А самое важное, что даже на своем, казалось бы, незаметном фронте, ты можешь принести пользу тем, кто ведет ожесточенную борьбу.

Лина Костенко изображает не только любовную историю или батальные композиции в словах, но и общую стойкость украинского народа, продолжающего борьбу против захватчиков.

Леся Украинка — Боярыня

После того как была потеряна украинская государственность, начались времена Руины, о которых идет речь в поэме Леси Украинки. Этот период отличается изменением методов борьбы нашего врага против украинского народа.

Вместо холодного или огнестрельного оружия он избрал метод ассимиляции, создавая все условия, чтобы наш народ начал забывать свои корни. Главная героиня Оксана, будучи казацкого рода, выходит замуж за Степана. Мужчина тоже был украинцем, но служил при московском царе.

Степан ассимилируется и прочитывается имперскими нарративами, в то время, как его жена Оксана все больше испытывает тоску по дому и болеет. Муж только спрашивает, что же сделать, чтобы его жена успокоилась.

Се мир по-твоєму — ота руїна? Отак і я утихомирюсь хутко в труні, — говорит главная героиня.

Таким образом с российскими властями и их зачатками пропаганды отмирает не только внутренняя свобода отдельных лиц, но и обычные человеческие чувства. Любовь, забота, сострадание — все то, что делает нас людьми.

Юрий Яновский — Подвійне коло

В начале 20 века стали еще более заметны проявления бесчеловечности, которые принесло с собой российское руководство.

Произведение Юрия Яновского максимально противоположно первой из нашего списка повести Ивана Франко. Если в Захаре Беркуте народ максимально объединен против нашествия, то в Подвійному колі даже брат идет против брата.

Эти общечеловеческие ценности были уничтожены. Люди выдавали друг друга. Это все привело к тому, что брат мог убить брата из-за политических убеждений. Но, несмотря на это, народ продолжал бороться за независимость, — отмечает Валентина Васильевна.

Это то страшное предсказание, о котором говорили как Каменарь, так и Кобзарь. Итак, после стольких веков вместо единства в стране наступает раздор. Это мы видим благодаря главным героям — один из братьев Половцев деникинец, другой — красноармеец, еще двое махновцев и один петлюровец.

Но в конце произведения звучит главная мысль из уст братьев, потерпевших сокрушительное поражение друг от друга. Свою роль сыграла и политика, которая привела к ситуации, когда даже родные могут пойти друг против друга.

Тому роду не буде переводу, у якому браття милують згоду, — вспоминают братья Половцы на смертном одре слова отца.

Александр Довженко — Украина в огне

Наверное, Украина в огне — именно то произведение, которое все чаще упоминается и в настоящее время. Оно будто пронизано предсказаниями, каким может быть украинский народ в борьбе — преданным своему государству и страшным для своего врага.

Так не подчиняться и так умирать, как умирают украинцы, могут только люди высокой марки.

Первая и Вторая мировые войны напомнили украинцам, что на самом деле нужно ценить друг друга и бороться с оккупантами. Народ снова начинает чтить общечеловеческие ценности.

Война заставляет вернуться как к вере, так и вспомнить о своих корнях. Она убивает только тело, пробуждая душу и сознание.

Я изучил его историю. Их жизнеспособность и пренебрежение к смерти безграничны.

Как показывает Александр Довженко в своем произведении, у украинцев пробуждается страсть к борьбе. Появляется и желание отомстить тем, кто отнял самое дорогое, что может быть на украинской земле — свободу. Теперь снова звучат лозунги, что самое ценное в жизни — это родная земля.

Сама же Украина предстает в произведении уже не столько страной, завораживающей красотой своей природы, а окровавленной от количества битв, происходящих на ее территории.

— Украинская земля, как окровавилась ты! Реки кровью налиты, озера слезами и жалостью. Байраки и переправы трупом загорелись, навозом и предсмертной рвотой. Степи гневом утоптаны, и проклятием, и тоской, и жалостью, — пишет Александр Довженко.

Однако появляется на минуту и ​​пророчество, в которое хочется верить и сегодня.

И скажем — мы победили. И это будет великая наша гордая правда на множество веков.

Василий Стус — Сто років як сконала Січ

Ти вже не згинеш, ти двожилава,

Земля, рабована віками,

І не скарать тебе душителям

Сибірами і соловками.

Сначала Стус описывает исторические предпосылки и передает все переживания Украины и ее народа в течение столетий. Для времени, в котором жил, творил и боролся поэт, тема борьбы не теряет актуальности, а только растет. А надежду дает новое предсказание.

Ти ще виболюєшся болем,

Ти ще роздерта на шматки,

Та вже, крута і непокірна,

Ти випросталася для волі.

Павел Тычина — Пам’яті тридцяти и Я утверждаюсь

Сначала Павел Тычина сотворил свою поэзию под названием Пам’яті тридцяти, которая увековечила славу героических Крут, пытавшихся остановить советское нашествие. Молодые студенты, которые не все умели пользоваться оружием, стали на защиту самого важного в своей жизни — родной страны.

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих.

Впоследствии Павел Тычина описывает в поэзии Я утверждаюсь тот период, когда захватчики воровали украинский хлеб, железо и уголь. Поэт сравнивает такую ​​политику с буквальным пожиранием. Но, несмотря на все проблемы и учитывая их, Тычина призывает продолжать борьбу, тогда и наступит счастливое будущее.

Із ран — нове життя заколоситься,

Що з нього світ весь буде подивлять,

Яка земля! Яко зерно! Росиця! —

Ну як же не сіять?

Изменилось описание украинцев со временем, но всегда оставалось одно — мы боролись за свою свободу и независимость, какими бы ни были внешние обстоятельства. И за столько веков борьба сохранила свой свободный дух.

Однако в Советском Союзе даже лирические строки о звездной ночи или вишневом цвете могли стать материалами уголовных дел. Читай, как советские власти воевали с украинскими поэтами.

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