Украинский игорный бизнес продолжает работать над общей победой в войне против России

С первых дней полномасштабного вторжения на территорию Украины российской армии все ведущие отечественные компании, работающие на рынке азартных развлечений, начали активную деятельность в сфере поддержки ВСУ, а также оказании гуманитарной помощи беженцам.

Более подробно о работе участников гемблинг-рынка, связанной с помощью страны в войне против России, рассказала Виктория Закревская, которая занимает кресло заместителя главы UGC по коммуникациям.

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Даже несмотря на то, что легальный сектор отечественного игорного бизнеса работает всего год, он успел существенно наполнить государственный бюджет благодаря регулярной выплате в пользу государства серьезных налогов.

Кроме того, уже сейчас все ведущие игровые операторы принимают участие в финансировании гуманитарных программ и волонтерских движений, которые также занимаются сбором средств для украинской армии.

Следует также отметить тот факт, что все операторы прекратили любую деятельность на территории страны-агрессора, что подтверждает их патриотическую и проукраинскую позицию.

Виктория Закревская также сообщила, что один из действующих членов UGC перечислил на нужды ВСУ 1 миллион гривен. В данном случае речь идет об операторе игорного бизнеса, работающем под брендом First Casino.

Нельзя не брать во внимание и активность компании Parimatch, которая в самом начале войны выделила в пользу украинской армии, а также в поддержку работы гуманитарных программ, 30 миллионов гривен.

Сейчас компания, имеющая статус официального партнера многих клубов Английской Футбольной Премьер-лиги, работает над тем, чтобы во время каждого матча этого соревнования, на стадионах размещались баннеры в поддержку борьбы Украины против российского нашествия.

Представители руководства Parimatch уверены, что подобный шаг сможет создать необходимые условия для формирования нравственных партнерских отношений с лигой.

Сейчас все клубы АПЛ выступают с поддержкой Украины и отказываются от какого-либо сотрудничества с российскими компаниями.

Все лицензионные операторы украинского игорного рынка продолжают оказывать финансовую поддержку нуждающимся, а также ВСУ. Фактически для всех компаний в войну социальная ответственность стала главным стимулом для развития. Только благодаря объединению усилий мы сможем ускорить нашу победу и освобождение всей территории нашего государства

Делать хорошие дела можно в любом возрасте. Читай историю 18-летней координаторки гуманитарного хаба в Запорожье, которая занимается волонтерством с 10 лет.

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