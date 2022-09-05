Український гральний бізнес продовжує працювати над спільною перемогою у війні проти Росії

З перших днів повномасштабного вторгнення на територію України російського війська, всі провідні вітчизняні компанії, що працюють на ринку азартних розваг, почали активну діяльність в сфері підтримки ЗСУ, а також надання гуманітарної допомоги біженцям.

Більш детально про роботу учасників гемблінг-ринку, що пов’язана з допомогою країні у війні проти Росії, розповіла Вікторія Закревська, яка займає крісло заступника голови UGC з питань комунікацій.

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Навіть незважаючи на те, що легальний сектор вітчизняного грального бізнесу працює лише рік, він встиг суттєво наповнити державний бюджет, завдяки регулярній виплаті на користь держави серйозних податків.

Окрім того, вже зараз усі провідні гральні оператори беруть участь в фінансуванні гуманітарних програм і волонтерських рухів, які також займаються збором коштів для українського війська.

Варто також відзначити той факт, що всі оператори припинили будь-яку діяльність на території країни-агресора, що підтверджує їх патріотичну і проукраїнську позицію.

Вікторія Закревська також повідомила про те, що один із діючих членів UGC перерахував на потреби ЗСУ 1 мільйон гривень. В даному випадку мова йдеться про оператора грального бізнесу, який працює під брендом First Casino.

Не можна оминути увагою активність компанії Parimatch, яка в самому початку війни виділила на користь української армії, а також на підтримку роботи гуманітарних програм, 30 мільйонів гривень.

Зараз компанія, яка має статус офіційного партнера багатьох клубів Англійської Футбольної Прем’єр Ліги, працює над тим, щоб під час кожного матчу цього змагання, на стадіонах розміщувались банери в підтримку боротьби України проти російської навали.

Представники керівництва Parimatch впевнені, що подібний крок зможе створити необхідні умови для формування моральних партнерських відносин з лігою.

Зараз усі клубі АПЛ виступають з підтримкою України і відмовляються від будь-якого співробітництва з російськими компаніями.

Усі ліцензійні оператори українського грального ринку продовжують надавати фінансову підтримку нужденним, а також ЗСУ. Фактично для всіх компаній під час війни соціальна відповідальність стала головним стимулом для розвитку. Лише завдяки об’єднанню зусиль ми зможемо прискорити нашу перемогу і звільнення всієї території нашої держави.

Робити добрі справи можна в будь-якому віці. Читай історію 18-річної координаторки гуманітарного хабу в Запоріжжі, яка займається волонтерством з 10 років.

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