Наконец-то будут билеты: Укрзалізниця назначает дополнительные поезда

Лето — сезон, когда многие путешествуют, отдыхают и наведываются в гости к родным. И традиционно нагрузка на Укрзалізницю растет в десятки раз. Чтобы как можно больше людей не откладывали жизнь на потом и смогли доехать в пункты назначения, Укрзалізниця увеличивает количество рейсов до конца лета.

Рассказываем, на какие наиболее востребованные направления появятся дополнительные рейсы и поезда.

УЗ назначает дополнительные рейсы во Львов и Винницу

В Укрзалізниця сообщили, что направление Киев — Львов остается самым востребованным среди пассажиров. Именно на него увеличат количество билетов до конца лета. На отдельные даты назначат дополнительные рейсы.

Это становится возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу по прибытии из своего основного рейса, вместо “отдыха” в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один “круг” между своим основным маршрутом.

К концу лета количество рейсов увеличат так:

Поезд № 249/250 Киев — Львов. Дополнительные отправки будут 18 и 19 августа.

Поезд № 243/244 Киев — Львов. Дополнительные отправки будут 16, 17 и 20 августа.

Востребованным летом среди украинцев остается и сообщение с Винницей. В Винницу также сделают один дополнительный рейс.

Дополнительный поезд № 775/776 Киев — Винница отправится из Киева и Винницы 31 августа.

В компании добавили, что из-за специфики курсирования рейсов, их будут отправлять с обычными спальными вагонами, но с сидячими местами.

То есть пассажиры покупают себе сидячие места в купе и спальных вагонах. Также они не смогут спать в дороге и купить постель. В купе будут сидеть по 4 человека на нижних полках.

Для путешествий вторым классом (билеты дешевле) предусмотрено по 6 сидячих мест на нижних полках. Постель нельзя будет приобрести также.

Дополнительные поезда в Ворохту

А для тех, кому больше по душе отдых в горах, УЗ добавляет рейсы в Ворохту. Он будет курсировать из Львова. В компании сообщили, что добавляют еще один поезд, учитывая повышенный спрос в летний сезон.

Поезд №414/413 Львов — Ворохта будет отправляться из Львова 21, 22, 24, 28 августа в 23:29 и прибывать в Ворохту в 05:30.

Ворохта будет отправляться из Львова 21, 22, 24, 28 августа в 23:29 и прибывать в Ворохту в 05:30. Поезд №783/784 Ворохта — Львов будет отправляться из Ворохты: 22, 23, 25, 29 августа в 06:20 и прибывать во Львов в 11:20.

Поезда будут курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

Рейс стал возможным благодаря оптимизации поезда харьковского направления. Вагоны не простаивают, а сразу едут в следующее путешествие.

Тысячи пассажиров УЗ не могут поймать билеты на желаемые направления. Приложение часто виснет, а потом билеты заканчиваются. Мы расспросили компанию, почему нельзя купить билеты в Укрзалізниці.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!