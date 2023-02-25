Уверены в победе: готовимся к лету и подбираем шины уже сейчас

Опытные водители используют не слишком много параметров для подбора летних покрышек для своего авто. Достаточно, чтобы резина была выносливой, обеспечивала хороший контакт с сухим и влажным асфальтом и стоила сознательных денег. Еще неплохо, чтобы покрышки имели низкий акустический фон и были мягкими в ходу. Больше о правильном выборе летней резины знают эксперты интернет-магазина дисков и покришек Асканія шина.

Подбор летних шин для разных типов автомобилей

Безопасность на дороге важна для любого транспорта. Именно поэтому существует разумный баланс между ценой колес и эксплуатационными качествами. Эти качества должны учитывать особенности и условия использования тех или иных моделей, которые находятся в автопарке Украины.

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Лучшая резина для легковых городских авто

Колеса и диски легкового транспорта, обычно эксплуатируемого в городских условиях, имеют относительно небольшой индекс нагрузки и индекс скорости. К тому же размер покрышек обычно колеблется от 13 до 15 дюймов. Эксперты разделили несколько оптимальных моделей, актуальных в 2023 году.

Orium All Season. Разработаны специально для легковых автомобилей и доступны в размерах 14 и 18 дюймов. Это всесезонные колеса, поэтому могут быть использованы как летом, так и осенью при температуре не ниже -5 °С. Самые популярные размеры – 165/70 R14, 195/55 R15, 215/65 R16 и т.д. Подходят к большинству авто классов В и С. Toyo NanoEnergy 3. Японский бренд, тихая качественная резина, цена в среднем сегменте. Минимальный тормозной путь в условиях сухого асфальта, экономичен, отличный контакт как с сухой, так и с влажной поверхностью. Sailun Atrezzo Elite. Самый распространенный размер – 195/65 R15. Отлично подходят к легковикам классов С и D. Отличаются продуманной системой водоотвода и усиленными боковыми блоками, что позволяет уверенно маневрировать.

Лучшие модели летней резины для кроссоверов

Покрышки для кроссоверов обычно имеют более высокий профиль и иногда более жесткую боковину. Также может отличаться индекс нагрузки. Вот лучшие летние покрышки для этого типа авто:

Lassa Competus H/P 2. Имеют широкий диапазон размеров. Модель чисто летняя с ассиметричным рисунком протектора. Эксперты отмечают тихий ход и экономию топлива. Также учтены особенности высокого центра тяготения кроссоверов. Barum Bravuris 5 HM. Недорогие комфортные покрышки европейского производства, успешно используемые на кроссоверах, в том числе. Обладают высоким ресурсом, их вполне хватает на 3-4 сезона. Отлично держат дорогу на скорости. Nitto Tire NT421. Благодаря уникальному асимметричному рисунку протектора, японский производитель достиг отличного торможения и управления на мокром асфальте. К тому же, эти шины тихие и комфортные.

Цены на летние шины. Где лучше купить в Украине?

Некоторые водители придирчиво относятся к цене на резину. Это вполне понятно, однако существуют шины, не уступающие качеству дороже при демократической цене. К примеру:

Austone Athena SP-801. Легковая летняя резина, которая находится в нижнем ценовом сегменте, однако вполне прилично работает на мокрых трассах, имеет низкий тормозной путь на сухом асфальте. Federal Couragia F/X. Выносливая летняя покрышка для кроссоверов и внедорожников. Покупатели отмечают высокий ресурс, тихий ход и хороший водоотвод при умеренной цене.

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