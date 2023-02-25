Уверены в победе: готовимся к лету и подбираем шины уже сейчас

Опытные водители используют не слишком много параметров для подбора летних покрышек для своего авто. Достаточно, чтобы резина была выносливой, обеспечивала хороший контакт с сухим и влажным асфальтом и стоила сознательных денег. Еще неплохо, чтобы покрышки имели низкий акустический фон и были мягкими в ходу. Больше о правильном выборе летней резины знают эксперты интернет-магазина дисков и покришек Асканія шина.
Безопасность на дороге важна для любого транспорта. Именно поэтому существует разумный баланс между ценой колес и эксплуатационными качествами. Эти качества должны учитывать особенности и условия использования тех или иных моделей, которые находятся в автопарке Украины.
Колеса и диски легкового транспорта, обычно эксплуатируемого в городских условиях, имеют относительно небольшой индекс нагрузки и индекс скорости. К тому же размер покрышек обычно колеблется от 13 до 15 дюймов. Эксперты разделили несколько оптимальных моделей, актуальных в 2023 году.
Покрышки для кроссоверов обычно имеют более высокий профиль и иногда более жесткую боковину. Также может отличаться индекс нагрузки. Вот лучшие летние покрышки для этого типа авто:
Некоторые водители придирчиво относятся к цене на резину. Это вполне понятно, однако существуют шины, не уступающие качеству дороже при демократической цене. К примеру:
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