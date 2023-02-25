Впевнені у перемозі: готуємося до літа та підбираємо шини вже зараз

Досвідчені водії використовують не занадто багато параметрів для підбору літніх покришок для свого авто. Достатньо, аби гума була витривалою, забезпечувала гарний контакт з сухим та вологим асфальтом та коштувала притомних грошей. Ще непогано, щоби покришки мали низький акустичний фон та були м’якими у ходу. Більше про правильний вибір літньої гуми знають експерти інтернет-магазину дисків та покришок Асканія шина.
Безпека на дорозі важлива для будь-якого виду транспорту. Саме через це існує розумний баланс між ціною коліс та експлуатаційними якостями. Ці якості мають враховувати особливості та умови використання тих чи інших моделей, що присутні в автопарку України.
Колеса та диски легкового транспорту, що експлуатується зазвичай у міських умовах, мають відносно невеликий індекс навантаження та індекс швидкості. До того ж розмір покришок, як правило, коливається від 13 до 15 дюймів. Експерти відокремили декілька оптимальних моделей, актуальних у 2023 році.
Покришки для кросоверів зазвичай мають вищий профіль та іноді більш жорстку боковину. Також може відрізнятись індекс навантаження. Ось кращі літні покришки для цього типу авто:
Деякі водії прискіпливо ставляться до ціни на гуму. Це цілком зрозуміло, проте існують шини, які не поступаються якістю дорожчим при демократичній ціні. Наприклад:
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