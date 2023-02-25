Впевнені у перемозі: готуємося до літа та підбираємо шини вже зараз

Досвідчені водії використовують не занадто багато параметрів для підбору літніх покришок для свого авто. Достатньо, аби гума була витривалою, забезпечувала гарний контакт з сухим та вологим асфальтом та коштувала притомних грошей. Ще непогано, щоби покришки мали низький акустичний фон та були м’якими у ходу. Більше про правильний вибір літньої гуми знають експерти інтернет-магазину дисків та покришок Асканія шина.

Підбір літніх шин для різних типів автомобілів

Безпека на дорозі важлива для будь-якого виду транспорту. Саме через це існує розумний баланс між ціною коліс та експлуатаційними якостями. Ці якості мають враховувати особливості та умови використання тих чи інших моделей, що присутні в автопарку України.

Зараз також дивляться

Краща гума для легкових міських авто

Колеса та диски легкового транспорту, що експлуатується зазвичай у міських умовах, мають відносно невеликий індекс навантаження та індекс швидкості. До того ж розмір покришок, як правило, коливається від 13 до 15 дюймів. Експерти відокремили декілька оптимальних моделей, актуальних у 2023 році.

Orium All Season. Розроблені спеціально для легкових авто та доступні у розмірах 14 та 18 дюймів. Це всесезонні колеса, тому можуть бути використані як влітку, так і восени за умов температури не нижче -5 °С. Найпопулярніші розміри — 165/70 R14, 195/55 R15, 215/65 R16 тощо. Підходять до більшості авто класів В та С. Toyo NanoEnergy 3. Японський бренд, тиха якісна гума, ціна у середньому сегменті. Мінімальний гальмівний шлях в умовах сухого асфальту, економічна, відмінний контакт як з сухою, так і з вологою поверхнею. Sailun Atrezzo Elite. Найпоширеніший розмір 195/65 R15. Відмінно підходять до легковиків класів С та D. Відрізняються продуманою системою водовідведення та посиленими боковими блоками, що дає змогу впевнено маневрувати.

Кращі моделі літньої гуми для кросоверів

Покришки для кросоверів зазвичай мають вищий профіль та іноді більш жорстку боковину. Також може відрізнятись індекс навантаження. Ось кращі літні покришки для цього типу авто:

Lassa Competus H/P 2. Мають широкий діапазон розмірів. Модель суто літня з асиметричним малюнком протектора. Експерти відзначають тихий хід та економію палива. Також враховані особливості високого центру тяжіння кросоверів. Barum Bravuris 5 HM. Недорогі комфортні покришки європейського виробництва, які успішно використовують на кросоверах у тому числі. Мають високий ресурс, їх цілком вистачає на 3-4 сезони. Відмінно тримають дорогу на швидкості. Nitto Tire NT421. Завдяки унікальному асиметричному малюнку протектора, японський виробник досяг відмінного гальмування та керування на мокрому асфальті. До того ж ці шини тихі та комфортні.

Ціни на літні покришки. Де краще купити в Україні?

Деякі водії прискіпливо ставляться до ціни на гуму. Це цілком зрозуміло, проте існують шини, які не поступаються якістю дорожчим при демократичній ціні. Наприклад:

Austone Athena SP-801. Легкова літня гума, яка знаходиться у нижньому ціновому сегменті, проте цілком пристойно працює на мокрих трасах, має низький гальмівний шлях на сухому асфальті. Federal Couragia F/X. Витривала літня покришка для кросоверів та позашляховиків. Покупці відзначають високий ресурс, тихий хід та гарне водовідведення цієї моделі при помірній ціні.

Ці та інші шини для літа пропонуємо придбати в інтернет-магазині шин та дисків Асканія Шина з гарантією виробника та доставкою по всій Україні. Підтверджена якість від офіційного імпортера представлених брендів.

До речі, нещодавно ми ще розповідали, як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні.