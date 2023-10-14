Украинская Атлантида! Стартовал познавательный проект об истории Бакоты. Что тебе нужно знать

Во время полномасштабной войны среди украинцев возродился интерес к истории собственной страны и культуры. Многие из нас впервые открыли для себя легенды о карпатских опрышках или истории Каховского водохранилища.
Сейчас в Украине был создан проект Бакота в поисках затопленного наследия, рассказывающего об истории Бакотского региона, который советские власти уничтожили в 1980 годах для строительства Днестровской ГЭС.
Что интересного можно узнать о Бакоте и где именно, рассказываем тебе дальше.
Из-за большой войны многие украинцы отдыхают и путешествуют по Западу родной страны. Среди популярных маршрутов — Бакота. Но мало кто знаком с историей этого региона.
Проект Бакота в поисках затопленного наследия создала организация Культурный Клуб при поддержке Украинского Культурного Фонда. Партнерами стали ГО ХОМГО Территория и Староушицкий поселковый совет.
До 1981 Бакота была политически-административным центром Подолья. Однако советская власть должна была “выполнить и перевыполнить план”, поэтому для создания водохранилища поселения затопили.
Для этого стерли с лица земли почти 30 сел, 16 тысяч гектаров плодотворных земель, 100 гектаров леса, переселили множество жителей и самое главное — уничтожили уникальное многовековое культурное наследие региона.
Для этого стерли с лица земли почти 30 сел, 16 тысяч гектаров плодотворных земель, 100 гектаров леса, переселили множество жителей и самое главное — уничтожили уникальное многовековое культурное наследие региона.
Исторический проект позволит украинцам познакомиться с настоящей Бакотой. В рамках проекта создали немало культурных мероприятий и продуктов:
Сейчас украинские туристические локации становятся все более популярными благодаря совместной культурной работе многих людей. К примеру, фильм Довбуш показал немало маршрутов в горах Карпатах.
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