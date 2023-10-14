Під час повномасштабної війни серед українців відродилася цікавість до історії власної країни та культури. Чимало з нас вперше відкрили для себе легенди про карпатських опришків чи історію Каховського водосховища.

Нині в Україні створили проект Бакота в пошуках затопленої спадщини, що розповідає про історію Бакотського регіону, який радянська влада знищила у 1980 роках задля будівництва Дністровської ГЕС.

Що цікавого можна дізнатися про Бакоту та де саме, розповідаємо тобі далі.

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Через велику війну чимало українців відпочивають та подорожують Заходом рідної країни. Серед популярних маршрутів — Бакота. Та мало хто знайомий з історією цього регіону.

Проект Бакота у пошуках затопленої спадщини створила організація Культурний Клуб за підтримки Українського Культурного Фонду. Партнерами стали ГО ХОМГО Територія та Староушицька селищна рада.

Українська Атлантида! Стартував пізнавальний проект про історію Бакоти. Що тобі треба знати / 3 Фотографії

До 1981 року Бакота була політично-адміністративним центром Поділля. Однак радянська влада мала “виконати та перевиконати план”, тож задля створення водосховища, поселення затопили.

Задля цього стерли з лиця землі майже 30 сіл, 16 тисяч гектарів плідних земель, 100 гектарів лісу, переселили безліч мешканців і найголовніше — знищили унікальну багатовікову культурну спадщину регіону.

Історичний проект дасть змогу українцям познайомитися зі справжньою Бакотою. В межах проекту створили чимало культурних заходів та продуктів:

на оглядовому майданчику Бакоти можна знайти арт-об’єкт, QR-код на якому познайомить тебе з історією кожного затопленого села;

експозицію з артефактів, знайдених на узбережжі річок Дністер, Ушиця і Жван;

цифровий архів культурного надбання Бакоти із занесенням усіх культурних точок на мапу регіону;

інтерактивну експозицію з бакотськими піснями того часу;

культурно-пізнавальний маршрут для туристів в онлайн та офлайн режимі.

Нині українські туристичні локації стають дедалі популярнішими завдяки спільній культурній роботі багатьох людей. Наприклад, фільм Довбуш показав чимало маршрутів у горах Карпатах.

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