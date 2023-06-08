Циклічність історії в одному фото: підрив ДніпроГЕС радянськими військами у 1941 році

Нутро Росії не змінилося за понад 80 років. Після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, нам згадуються подібні випадки в нашій історії, коли радянські війська підірвали ДніпроГЕС у 1941 році. Читай у матеріалі, як це було та дивись історичні фото.

Як радянські війська підірвали ДніпроГЕС: історичні фото

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим принесли загибель людей, тварин, флори і фауни, земель та величезні втрати для України. Поки росіяни радіють, українці захлинаються під водою та гуртуються для допомоги одне одному.

82 роки тому, у 1941 році, офіцери 274-ї стрілецької дивізії Червоної армії підірвали ДніпроГЕС. У той час вона була найбільшою в Європі. Це було зроблено для того, щоб не пропустити німців на лівий берег Дніпра. Але це не зупинило наступальні дії, адже вони за кілька місяців відновили дамбу.

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Для українців дії росіян були фатальними. За різними даними, до 100 тис. людей загинули від затоплення. Масштаби трагедії, за радянською традицією, приховувалися. А ще в підриві звинуватили німців. Це настільки схоже на те, що відбувається сьогодні, що в це просто складно повірити.

За наказом Сталіна виконавці трагедії — Борис Єпов та Олексій Петровський — не попереджали ані людей, що жили там, ані місцеву владу про плани та потребу евакуації. Вони навіть не спробували зменшити кількість жертв, що вчергове руйнує усталений вираз про “братні народи”.

20-метрова хвиля змила плавні острова Хортиця, прорвалася до Марганця, Нікополя, інших міст. Німецькі війська ж від підриву не постраждали. Після захоплення Запоріжжя німці відновили електростанцію.

Невдовзі ДніпроГЕС була підірвана ще раз, у 1943 році, коли німці оборонялися від радянських військ.

Після пошкоджень ДніпроГЕС відбудували у 1947-1950 роках. Решту каскаду збудували пізніше.

Раніше ми розповідали, яка ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС.

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Фото: memorua.org