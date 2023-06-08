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Цикличность истории в одном фото: подрыв ДнепроГЭС советскими войсками в 1941 году

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 июня 2023, 14:00
Як радянські війська підірвали ДніпроГЕС у 1941 році: історичні фото

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