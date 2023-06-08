Цикличность истории в одном фото: подрыв ДнепроГЭС советскими войсками в 1941 году

Нутро России не изменилось за более чем 80 лет. После подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, нам вспоминаются подобные случаи в нашей истории, когда советские войска взорвали ДнепроГЭС в 1941 году. Читай в материале, как это было, и смотри исторические фото.
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к гибели людей, животных, флоры и фауны, земель и огромным потерям для Украины. Пока россияне радуются, украинцы захлебываются под водой и помогают друг другу.
82 года назад, в 1941 году, офицеры 274-й стрелковой дивизии Красной армии взорвали ДнепроГЭС. В то время она была самой большой в Европе. Это было сделано, чтобы не пропустить немцев на левый берег Днепра. Но это не остановило наступательные действия, ведь они через несколько месяцев возобновили дамбу.
Для украинцев действия россиян были фатальными — по разным данным, до 100 тыс. человек погибли от затопления. Масштабы трагедии, по старой советской традиции, скрывались. А еще в подрыве обвинили немцев. Это настолько похоже на то, что происходит сегодня, что в это сложно поверить.
По приказу Сталина, исполнители трагедии — Борис Епов и Алексей Петровский — не предупреждали ни проживавших там людей, ни местную власть о планах и потребности эвакуации. Они даже не попытались уменьшить количество жертв, что в очередной раз разрушает устоявшееся выражение о “братских народах”.
Фото: memorua.org
20-метровая волна смыла плавни острова Хортица, прорвалась к Марганцу, Никополю, другим городам. Немецкие войска от подрыва не пострадали. После захвата Запорожья немцы восстановили электростанцию.
Вскоре ДнепроГЭС была подорвана еще раз, в 1943 году, когда немцы оборонялись от советских войск.
После повреждений ДнепроГЭС была отстроена в 1947-1950 годах. Остальные каскады построили позже.
Раньше мы рассказывали, какая ситуация на ЗАЭС после взрыва Каховской ГЭС.
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