Украина расцветает. Едва ли не в каждый город пришла настоящая весна. Расцветают деревья, цветы, поют птицы. Читай в нашем материале, как в Ужгороде цветут сакуры, тюльпаны и магнолии. Смотри фото и планируй поездку в волшебный город.

В Ужгороде цветут сакуры, тюльпаны и магнолии — фото

Ужгородский городской совет поделился теплыми фотографиями, как цветет город. Они действительно вдохновляют. Город не зря привлекает столько туристов! Но посмотреть можно не только на известные сакуры, но и на тюльпаны и магнолии.

В городском совете рассказывают, что было высажено 42 тыс. тюльпанов самых разных сортов. Среди них и Fabio, Antarctica, Sunlover, Purissima, Blue Diamоnd, а также Purple Jacket, Sunset, Purple Crystal, Barcelona.

Наибольшие локации с цветами можно найти на проспекте Свободы, площадях Шандора Петефи, Народной, Почтовой, транспортных кругах площадей Богдана Хмельницкого, Георгия Кирпы, на перекрестке ул. Марии Заньковецкой и Тиводара Легоцкого, ул. Воссоединения, разворотной площадке и транспортного круга на ул. Николая Бобяка.

Клумбы пестрят разными цветами и дарят настроение ужгородцам и туристам. Взгляни на эти фото, после них так и хочется запланировать выходные в Ужгороде!

Ужгород цветет тысячами тюльпанов, сакурами и магнолиями! Подборка теплых фото / 7 Фотографий

По дороге из Ужгорода домой можно заехать еще и во Львов. Раньше мы рассказывали, во сколько обойдутся выходные во Львове.

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