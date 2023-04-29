Ужгород квітне тисячами тюльпанів, сакурами та магноліями! Добірка теплих фото

Україна розквітає. Чи не в кожне місто завітала справжня весна. Розквітають дерева, квіти, співають птахи. Читай у нашому матеріалі, як в Ужгороді квітнуть сакури, тюльпани та магнолії. Дивися фото та плануй поїздку до чарівного міста.
Ужгородська міська рада поділилася теплими світлинами, як квітне місто. Вони справді надихають. Місто недарма приваблює стільки туристів! Але подивитися можна не тільки на відомі сакури, а ще й на тюльпани та магнолії.
У міській раді розповідають, що було висаджено 42 тис. тюльпанів найрізноманітніших сортів. Серед них і Fabio, Antarctica, Sunlover, Purissima, Blue Diamоnd, а також Purple Jacket , Sunset, Purple Crystal, Barcelona.
Найбільші локації з квітами можна знайти на проспекті Свободи, площах Шандора Петефі, Народній, Поштовій, транспортних колах площ Богдана Хмельницького, Георгія Кірпи, перехресті вул. Марії Заньковецької і Тиводара Легоцького, вул. Возз’єднання, розворотному майданчику та транспортному колі на вул. Миколи Бобяка.
Клумби майорять різними кольорами та дарують настрій ужгородцям та туристам. Подивись на ці фото, після них так і хочеться запланувати вихідні в Ужгороді!
Дорогою з Ужгорода додому можна заїхати ще й у Львів. Раніше ми розповідали, у скільки обійдуться вихідні у Львові.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!