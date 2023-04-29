Україна розквітає. Чи не в кожне місто завітала справжня весна. Розквітають дерева, квіти, співають птахи. Читай у нашому матеріалі, як в Ужгороді квітнуть сакури, тюльпани та магнолії. Дивися фото та плануй поїздку до чарівного міста.

В Ужгороді квітнуть сакури, тюльпани та магнолії — фото

Ужгородська міська рада поділилася теплими світлинами, як квітне місто. Вони справді надихають. Місто недарма приваблює стільки туристів! Але подивитися можна не тільки на відомі сакури, а ще й на тюльпани та магнолії.

У міській раді розповідають, що було висаджено 42 тис. тюльпанів найрізноманітніших сортів. Серед них і Fabio, Antarctica, Sunlover, Purissima, Blue Diamоnd, а також Purple Jacket , Sunset, Purple Crystal, Barcelona.

Найбільші локації з квітами можна знайти на проспекті Свободи, площах Шандора Петефі, Народній, Поштовій, транспортних колах площ Богдана Хмельницького, Георгія Кірпи, перехресті вул. Марії Заньковецької і Тиводара Легоцького, вул. Возз’єднання, розворотному майданчику та транспортному колі на вул. Миколи Бобяка.

Клумби майорять різними кольорами та дарують настрій ужгородцям та туристам. Подивись на ці фото, після них так і хочеться запланувати вихідні в Ужгороді!

Ужгород квітне тисячами тюльпанів, сакурами та магноліями! Добірка теплих фото / 7 Фотографій

Дорогою з Ужгорода додому можна заїхати ще й у Львів. Раніше ми розповідали, у скільки обійдуться вихідні у Львові.

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