Путешествия в новые реальности: как VR изменяет туризм и выход ли это для тех, кто обрамлен границами

В последние годы путешествия и туризм стали для украинцев закрытой темой. Сначала пандемия COVID-19 закрыла нас в домах, а полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 вообще исключило возможность выезда большинства мужчин призывного возраста за границу.
Путешествовать по миру могут только женщины, однако не все имеют на это средства и моральную силу. Путешествовать по Украине сейчас, объективно, опасно.
Этот факт однозначно негативно влияет на тех, кто мечтал провести свою юность и молодость в постоянной смене пейзажей перед своим лицом, между аэропортами, не успевая менять карты памяти на гаджетах.
Однако научный прорыв оказал однозначное влияние на туризм и путешествия: виртуальная реальность (VR) может открыть невиданные ранее уголки мира и даже целой планеты.
Насколько VR может изменить туризм, сможет ли она вытеснить реальные путешествия и какие еще есть варианты взглянуть на мир с помощью других реальностей — собрали интересное далее в материале.
То, что когда-то казалось недостижимым и часто неотесанной пародией на реальные ощущения, сейчас становится едва ли не единственным законным способом увидеть десятки стран за несколько часов, при этом не покидая своего дома.
Unsplash
Тебе нужны VR-очки или можно найти несколько интересных видео, где они даже не понадобятся, и отправляться в путешествие.
Выдумка? Нет, VR!
Выдумка? Нет, VR!
Виртуальная реальность уже несколько лет активно внедряется в сферу туризма. Мы могли это замечать в других вещах: VR-экскурсии по музеям уже стали привычными для нас. Особый расцвет направление претерпело в ковидное время.
Раньше такие возможности были только в зарубежных музеях, однако сейчас украинцы могут увидеть живописные уголки своей страны: такие возможности представлены в Києві Цифровому, в частности.
Также VR активно используется в маркетинге. Речь идет о различных сайтах по бронированию жилья или гостиниц, виртуальную реальность давно начали использовать авиакомпании и туристические агентства.
Примеры таких работ можно увидеть не только у зарубежных инфлюэнсеров: украинские специалисты из студии Travelbox VR являются одними из первых по разработке виртуальных туров в Украине и работают в этой области с 2011 года. Примеры их виртуальных экскурсий можно увидеть по ссылке.
Основное преимущество VR-путешествий заключается в цене, вернее, в ее отсутствии. В упомянутых выше примерах, люди сначала пробуют, а потом уже — покупают.
В более широком смысле тебе не нужно платить ни за что: перелет, проживание, питание, развлечения и другое.
В более широком смысле тебе не нужно платить ни за что: перелет, проживание, питание, развлечения и другое.
Ведь из VR путешествия физически не выходят за пределы твоего дома.
Виртуальный туризм насчитывает еще несколько преимуществ для туристов, среди которых:
То есть тебе нужно только инвестировать в технологии виртуальной реальности и наслаждаться путешествиями в любой точке мира.
То есть тебе нужно только инвестировать в технологии виртуальной реальности и наслаждаться путешествиями в любой точке мира.
Вместе с тем, виртуальный туризм, по мнению экспертов из туристических компаний, вряд ли заменит традиционные физические путешествия.
Особенность VR прежде всего состоит в том, что позволяет пользователям чувствовать смоделированную среду так, будто они находятся в реальном мире.
Согласно оценке Market Data Forecast, ожидается, что глобальный рынок виртуального туризма достигнет примерно $847,95 млрд к 2028 году. Следует заметить, что на 2022 год такая оценка составляла всего $385,75 млрд.
Совершенно очевидно, что VR стала не просто интересной штукой, а отдельным инструментом в области туризма.
Совершенно очевидно, что VR стала не просто интересной штукой, а отдельным инструментом в области туризма.
Grand View Research прогнозирует, что всемирный рынок гарнитур виртуальной реальности будет ежегодно расти на 21,5%.
Можем говорить, что технологии VR будут внедряться и в другие отрасли, сопровождать нас в транспорте и активно использоваться в домах.
Однако не туризмом единственным! Технологии VR и AR уже влияют на нашу офисную работу: подробнее об этом можешь прочитать по ссылке.
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