Путешествия в новые реальности: как VR изменяет туризм и выход ли это для тех, кто обрамлен границами

В последние годы путешествия и туризм стали для украинцев закрытой темой. Сначала пандемия COVID-19 закрыла нас в домах, а полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 вообще исключило возможность выезда большинства мужчин призывного возраста за границу.

Путешествовать по миру могут только женщины, однако не все имеют на это средства и моральную силу. Путешествовать по Украине сейчас, объективно, опасно.

Этот факт однозначно негативно влияет на тех, кто мечтал провести свою юность и молодость в постоянной смене пейзажей перед своим лицом, между аэропортами, не успевая менять карты памяти на гаджетах.

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Однако научный прорыв оказал однозначное влияние на туризм и путешествия: виртуальная реальность (VR) может открыть невиданные ранее уголки мира и даже целой планеты.

Насколько VR может изменить туризм, сможет ли она вытеснить реальные путешествия и какие еще есть варианты взглянуть на мир с помощью других реальностей — собрали интересное далее в материале.

Виртуальный туризм как новый вид туризма

То, что когда-то казалось недостижимым и часто неотесанной пародией на реальные ощущения, сейчас становится едва ли не единственным законным способом увидеть десятки стран за несколько часов, при этом не покидая своего дома.

Тебе нужны VR-очки или можно найти несколько интересных видео, где они даже не понадобятся, и отправляться в путешествие.

Выдумка? Нет, VR!

Виртуальная реальность уже несколько лет активно внедряется в сферу туризма. Мы могли это замечать в других вещах: VR-экскурсии по музеям уже стали привычными для нас. Особый расцвет направление претерпело в ковидное время.

Раньше такие возможности были только в зарубежных музеях, однако сейчас украинцы могут увидеть живописные уголки своей страны: такие возможности представлены в Києві Цифровому, в частности.

Также VR активно используется в маркетинге. Речь идет о различных сайтах по бронированию жилья или гостиниц, виртуальную реальность давно начали использовать авиакомпании и туристические агентства.

Примеры таких работ можно увидеть не только у зарубежных инфлюэнсеров: украинские специалисты из студии Travelbox VR являются одними из первых по разработке виртуальных туров в Украине и работают в этой области с 2011 года. Примеры их виртуальных экскурсий можно увидеть по ссылке.

Преимущества VR-путешествий

Основное преимущество VR-путешествий заключается в цене, вернее, в ее отсутствии. В упомянутых выше примерах, люди сначала пробуют, а потом уже — покупают.

В более широком смысле тебе не нужно платить ни за что: перелет, проживание, питание, развлечения и другое.

Ведь из VR путешествия физически не выходят за пределы твоего дома.

Виртуальный туризм насчитывает еще несколько преимуществ для туристов, среди которых:

исследование различных направлений, недоступных или труднодоступных — ты можешь путешествовать даже под водой или высоко в воздухе, заглянуть к давно затонувшим кораблям на дне океана, выбраться на самую высокую гору без физических нагрузок;

вдохновение;

отсутствие неприятных переживаний и инцидентов — тебе не нужно беспокоиться о перелете и его атрибутах, об опасности в незнакомой стране, о неизвестных законах и правилах пребывания за границей;

экологичность — здесь не только об общеизвестном вреде для экологии от загрязнений, но и о твоих следах проживания и той или иной части света;

практичность и экономность — виртуальные путешествия доступны для путешественников, имеющих ограничения в бюджете, инвалидность или временные рамки.

То есть тебе нужно только инвестировать в технологии виртуальной реальности и наслаждаться путешествиями в любой точке мира.

Вместе с тем, виртуальный туризм, по мнению экспертов из туристических компаний, вряд ли заменит традиционные физические путешествия.

Особенности виртуального туризма в настоящее время

Особенность VR прежде всего состоит в том, что позволяет пользователям чувствовать смоделированную среду так, будто они находятся в реальном мире.

Согласно оценке Market Data Forecast, ожидается, что глобальный рынок виртуального туризма достигнет примерно $847,95 млрд к 2028 году. Следует заметить, что на 2022 год такая оценка составляла всего $385,75 млрд.

Совершенно очевидно, что VR стала не просто интересной штукой, а отдельным инструментом в области туризма.

Grand View Research прогнозирует, что всемирный рынок гарнитур виртуальной реальности будет ежегодно расти на 21,5%.

Можем говорить, что технологии VR будут внедряться и в другие отрасли, сопровождать нас в транспорте и активно использоваться в домах.

Где посмотреть VR-путешествия или экскурсии

Travelbox VR — нажми на Примеры;

Київ Цифровий — все, что тебя интересует о Киеве и его истории;

Discover — здесь ты сможешь узнать о достопримечательностях в областях Украины;

AirPano VR — YouTube-канал с 3D-видео;

Cyark — VR-экскурсии по самым интересным местам мира;

KUNSTMATRIX — VR-экскурсии по картинной галерее;

Війна впритул — увидеть последствия российско-украинской войны в расширении 360º.

Однако не туризмом единственным! Технологии VR и AR уже влияют на нашу офисную работу: подробнее об этом можешь прочитать по ссылке.

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