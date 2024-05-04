Подорожі у нові реальності: як VR змінює туризм та чи вихід це для обрамлених кордонами

Протягом останніх років подорожі й туризм стали для українців закритою темою. Спочатку пандемія COVID-19 закрила нас у домівках, а повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року взагалі унеможливило виїзд більшості чоловіків призовного віку за кордон.

Подорожувати світом можуть лише жінки, однак не всі мають на це кошти та моральну силу. Подорожувати Україною зараз, обʼєктивно, небезпечно.

Цей факт однозначно негативно впливає на тих, хто мріяв провести свою юність та молодість у постійній зміні пейзажів перед своїм обличчям, між аеропортами, не встигаючи змінювати картки памʼяті на гаджетах.

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Однак науковий прорив однозначно вплинув на туризм та подорожі: віртуальна реальність (VR) може відкрити небачені раніше куточки світу й навіть цілої планети.

Наскільки VR може змінити туризм, чи зможе вона витіснити реальні подорожі та які ще є варіанти поглянути на світ за допомогою інших реальностей — зібрали найцікавіше далі у матеріалі.

Віртуальний туризм як новий вид туризму

Те, що колись здавалося недосяжним і часто — неотесаною пародією на реальні відчуття, зараз стає чи не єдиним законним способом побачити десятки країн за кілька годин, при цьому — не покидаючи свого дому.

Тобі потрібні VR-окуляри, або можна знайти кілька цікавих відео, де вони навіть не знадобляться, й вирушати у подорож.

Вигадка? Ні, VR!

Віртуальна реальність уже кілька років активно впроваджується у галузь туризму. Ми могли це помічати в інших речах: VR-екскурсії музеями вже стали звичними для нас. Особливого розквіту спрямування зазнало у ковідні часи.

Раніше такі можливості були лише у закордонних музеях, однак нині українці можуть побачити мальовничі куточки своєї країни: такі можливості представлені у Києві Цифровому, зокрема.

Також VR активно використовується у маркетингу. Йдеться про різноманітні сайти із бронювання житла чи готельного номера, віртуальну реальність давно почали використовувати авіакомпанії та туристичні агенції.

Приклади таких робіт можна побачити не лише у закордонних інфлюенсерів: українські фахівці зі студії Travelbox VR є одними з перших у розробці віртуальних турів в Україні й працюють у цій галузі з 2011 року. Приклади їхніх віртуальних екскурсій також можна побачити за посиланням.

Переваги VR-подорожей

Основна перевага VR-подорожей полягає у ціні, точніше, у безкоштовності. У згаданих вище прикладах люди спершу пробують, а тоді вже — купують.

У ширшому значенні, тобі не потрібно платити ні за що: переліт, проживання, харчування, розваги тощо.

Адже з VR подорожі фізично не виходять за межі твого дому.

Віртуальний туризм налічує ще кілька переваг для туристів, серед яких:

дослідження різноманітних напрямків, недоступних або важкодоступних — ти можеш подорожувати навіть під водою або високо у повітрі, зазирнути до давно затонулих кораблів на дні океану, вибратися на найвищу гору без жодних фізичних навантажень;

натхнення;

відсутність неприємних переживань та інцидентів — тобі не потрібно турбуватися про переліт та його атрибути, про небезпеку у незнайомій країні, про невідомі закони та правила перебування за кордоном;

екологічність — тут не лише про загальновідому шкоду для екології від забруднень, а й про твої сліди проживання у тій чи іншій частині світу;

практичність та економність — віртуальні подорожі є доступними для мандрівників, які мають обмеження в бюджеті, інвалідність чи часові рамки.

Тобто, тобі потрібно лише інвестувати в технології віртуальної реальності, і насолоджуватися від подорожей у будь-якій точці світу.

Разом з тим віртуальний туризм, на думку експертів з туристичних компаній, навряд чи замінить традиційні фізичні подорожі.

Особливості віртуального туризму у наш час

Особливість VR перш за все полягає у тому, що дозволяє користувачам відчувати змодельоване середовище так, ніби вони перебувають у реальному світі.

Згідно з оцінкою Market Data Forecast, очікується, що глобальний ринок віртуального туризму досягне приблизно $847,95 млрд до 2028 року. Варто зауважити, що на 2022 рік така оцінка становила всього $385,75 млрд.

Цілком очевидно, що VR стала не просто цікавинкою, а окремим інструментом у галузі туризму.

Grand View Research прогнозує, що всесвітній ринок гарнітур віртуальної реальності щороку зростатиме на 21,5%.

Можемо говорити, що технології VR будуть впроваджувати й в інші галузі, супроводжувати нас у транспорті та активно використовуватися у домівках.

Де подивитися VR-подорожі чи екскурсії

Travelbox VR — натисни на Приклади;

Київ Цифровий — все, що тебе цікавить про Київ та його історію;

Discover — тут ти зможеш дізнатися про визначні памʼятки культури в областях України ;

AirPano VR — YouTube-канал з 3D-відео;

Cyark — VR-екскурсії по найцікавіших місцях світу;

KUNSTMATRIX — VR-екскурсії картинною галереєю;

— VR-екскурсії картинною галереєю; Війна впритул — побачити наслідки російсько-української війни у розширенні 360º.

Однак не туризмом єдиним! Технології VR та AR уже впливають і на нашу офісну роботу: детальніше про це можеш прочитати за посиланням.

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