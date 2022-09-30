Я работаю на кладбище — искренний обзор на фильм и книгу о неотвратимости событий жизни

Сходи в кино! Да, просто так выдели себе два часа, и ты сможешь принять практически все этапы неотвратимости событий жизни. Немного посмеяться, чуть-чуть поплакать, а может и не чуть-чуть.

Лично я треть киносеанса не сдерживала слез и эмоций. Выйдя из кино, около получаса стояла в ступоре возле автомобиля и думала, как сесть за руль.

Ступор прошел, боль прожита, принято решение жить дальше и поделиться впечатлениями от ленты Я работаю на кладбище, которое я обязательно пересмотрю.

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Я работаю на кладбище

Я работаю на кладбище — фильм режиссера Алексея Тараненко и сценариста Павла “Паштета” Белянского. Тот же Паштет, известный блоггер, тот же Павел Белянский, который написал и издал уже несколько книг.

Собственно, Я работаю на кладбище, по которой снят фильм, и о которой расскажу дальше. Бабушка умирать не любила, Стоматолог собрался в брак.

Кратко о сюжете ЯРНК

35-летний Саша — главный герой — покинул профессию архитектора и последние два года работает на кладбище, принимает заказы на изготовление памятников.

Каждый день слышит десятки историй боли и трагедий, относится к этому скептически и даже саркастически. Его же жизнь — это определенная пародия нормальности.

У Саши есть распорядок дня, которого пытается соблюдать и каждое утро ищет причину, чтобы просыпаться и работать. Он не общается с бывшей супругой и отгораживается от общения с 14-летней дочерью.

Почему? Хороший вопрос и его личная драма, потому что ответ на это ПОЧЕМУ — причина его работы на кладбище и “скрывание” от полноценной жизни.

Съемки

Фильм снимали в Киеве на трех кладбищах: Лесном, Байковом и Берковецком. Несколько сцен сняли на сельском кладбище в Юровке, но в финальной версии фильма их нет.

Меня задели детали и урбанистика столицы. Суетливость города и одновременно спокойствие и уединение, когда остается несколько минут до начала рабочего дня.

Есть замечательные кадры заката, туманной городской осени, кончики пальцев даже мерзнут от этого. Может быть, и в кинотеатре было прохладно, но не факт.

Есть сцена, где главный герой Саша (актер Виталий Салий), обнаженным бродит по аллее Байкового кладбища, где похоронены выдающиеся украинские деятели. Миниспойлер — это не выглядит вульгарно.

Так вот актер рассказал, что во время одного из дублей поворачивается и понимает, что стоит задницей к могиле Амвросия Бучмы. А Бучма — величественный украинский актер, игравший в театре имени Франка, и одна из его известных сцен, где он в течение пяти-шести минут проживал драму, повернувшись к зрителям спиной.

И вот, говорит Виталий, стою голый и в голове мысль: “Извините, Амвросий Максимилианович, вы одно время гениально играли спиной, а мне приходится перед вами играть задницей”. И вот таких “вкусных” сцен в фильме хватает.

О фильме

Кое-кто из комментаторов фильма, упрекает, что и звук не такой, и Римма Зюбина как-то не так сыграла в картине. Кстати, актерский состав отличный! А первоначальный замысел от книги отличается и получился смазанным. И вообще, “все не так”, ну почти все.

Я позволю себе не согласиться! Лента получилась жизненной, без затертых, выхолощенных кадров, не возникает ощущения оторванности от реальности.

В целом, мой главный критерий увиденного, услышанного, прочитанного — это эмоция. В фильме их предостаточно, как и в книге.

Книга Я работаю на кладбище

Книга Я работаю на кладбище — это сборник коротких рассказов о работе на кладбище, о войне и о ежедневных наблюдениях. Читаются легко и быстро, но после большинства я делала паузу — было о чем подумать.

Каждый рассказ — это реальная история из жизни Павла Белянского, потому что он долго работал в ритуальном бизнесе. В рассказах нет фальши, все по-настоящему.

В сценарий фильма вошел цикл рассказов именно о работе на кладбище. И если в книге некоторые рассказы о людях и их судьбах — это не связанные между собой истории, то в ленте увидим, как они соединились в образ одного человека, и достаточно хорошо проработанный.

А еще историей фильма вас будет вести закадровый голос, который, мне кажется, удачно использован. Собственно в нем и скрыта сущность драмы главного героя Саши.

Единственное, чего не хватало мне в конце, — больше узнать об этом таинственном закадровом голосе, больше подробностей его жизни. Впрочем, это авторский замысел и вывод у каждого будет свой.

Сходи в кино, сходи в любой кинотеатр Украины, где это возможно. И проживи свои эмоции, а после этого, я надеюсь, фильм появится еще и на стриминговых платформах!

Каждый день писать правду о войне — такое обещание Богу дал военный, блоггер, писатель и сценарист, когда лежал в окопе под обстрелами. Читай, что рассказал Павел “Паштет” Белянский о войне на фронте.

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