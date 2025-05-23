Сериальный марафон: почему “ещё одну серию” превращается в бессонную ночь

Знакомый сценарий: ещё одну серию — и спать, а за окном уже светает.

Это не просто привычка, а настоящий феномен современной культуры, известный как binge watching — запойный просмотр.

Благодаря стриминговым платформам, которые сразу выкладывают целые сезоны сериалов, мы можем “проглатывать” их за ночь или за выходные, полностью погружаясь в вымышленные миры.

Но что именно заставляет нас нажимать следующая серия снова и снова, откладывая сон, дела и реальность?

Суспільне Культура разобралась в этом феномене для того, что бы найти ответы на самые актуальные вопросы.

Binge watching: от слова года до новой нормы

Термин binge-watch, означающий просмотр большого количества серий подряд, стал настолько популярным, что в 2015 году словарь Collins назвал его словом года.

Раньше сериалы выходили строго по расписанию, создавая ритуал ожидания. Но в 2013 году Netflix изменил правила игры, выпустив все серии Карточного домика одновременно.

Это дало зрителям невиданную свободу, и запойный просмотр быстро стал массовым явлением.

Хотя некоторые платформы, такие как HBO или Apple TV, по-прежнему придерживаются еженедельных релизов, они нередко адаптируют свои сериалы под аудиторию binge watching, используя короткие серии, клиффхэнгеры и динамичные сюжетные арки.

Пандемия 2020 года только усилила эту тенденцию: количество американцев, которые смотрели по три и более серии подряд на HBO, выросло на 65%.

По данным на 2025 год, 77% американцев ежемесячно смотрят сериалы “запоем”, а Netflix остаётся самой популярной платформой для такого формата.

Любопытно, что поколение Z — лидер по количеству “запойных” зрителей: 86% ежемесячно. А самой частой причиной остановки становится не окончание сезона, а усталость или потребность во сне.

Увлечение или зависимость? Влияние на психику и здоровье

Исследование Алессандро Габбиадини и его коллег показывает, что “запойный просмотр” часто имеет глубокие психологические причины: одиночество, стремление уйти от проблем (эскапизм) и эмоциональная привязанность к персонажам.

Сериалы становятся своеобразным утешением, способом отвлечься или даже заменой живого общения, ведь длительный сюжет позволяет зрителю глубже привязаться к героям.

Исследование Техасского университета в Остине выявило, что запойный просмотр может быть связан с депрессией, одиночеством, проблемами с самоконтролем и даже ожирением.

Авторы подчёркивают, что это не всегда безобидное хобби, а в некоторых случаях — форма зависимости, требующая профессиональной помощи.

Медиаисследовательница Энн Свит даже сравнивает binge watching с перееданием или злоупотреблением алкоголем, указывая на компульсивный характер поведения.

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Но не все с этим согласны.

Американские исследователи Питтман и Штайнер (2019) пришли к выводу, что восприятие “запойного просмотра” зависит от мотивации: если человек действительно увлечён сериалом, он может не жалеть о потраченном времени.

Но если это всего лишь способ уйти от реальности — чувство сожаления возникает гораздо чаще.

Помимо психологических факторов, binge watching влияет и на физическое здоровье.

Наиболее распространённые проблемы — это нарушение сна из-за длительного нахождения перед экраном и малоподвижный образ жизни, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, болям в спине и набору веса.

Binge watching: плюсы и влияние на индустрию

Формат запойного просмотра радикально изменил критерии оценки успешности сериалов.

Первые дни после релиза становятся критически важными: если сериал не зацепил сразу — он быстро теряет видимость в рекомендациях.

Это создаёт гонку за внимание, заставляя сценаристов придумывать интригу с первых минут, чтобы удержать зрителя.

Начальные показатели просмотров зачастую решают, получит ли шоу продолжение.

К примеру, сериал Песочный человек на Netflix долго не мог получить второй сезон, потому что зрители не смотрели первый “запоем”.

Стриминговые платформы анализируют не только количество просмотров, но и сколько людей досмотрели сезон до конца, как быстро это произошло и были ли активные обсуждения в соцсетях.

Это давление на мгновенный успех подталкивает сценаристов к созданию более динамичных историй с множеством сюжетных “крючков”.

Несмотря на возможные негативные последствия, у “запойного просмотра” есть и свои плюсы.

Он даёт зрителю контроль над собственным временем, позволяя смотреть сериал в удобном ритме.

Кроме того, это формирует чувство общности: binge watching стал социальным феноменом, который способствует обсуждению между друзьями, в семье и онлайн-сообществах, усиливая фан-культуру в соцсетях.

В конечном итоге, для многих это способ расслабиться, отдохнуть и почувствовать удовольствие, которое может даже повысить мотивацию в повседневной жизни.

А что думаешь ты? Запойный просмотр — это отдых или вредная привычка?

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