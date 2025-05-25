Белые тигры, красные волки и замок как в Disney: что посмотреть в зоопарке XII Місяців

Весна подходит к концу, а лето подкрадывается все поближе. Пора планировать загородный отдых и интересные путешествия! А предложить и то, и другое может зоопарк XII Місяців, недавно отпраздновавший свой 10-й день рождения и открывший новый юбилейный сезон.

Впервые заведение открыло свои двери в 2015 году в селе Демидов под Киевом. Это самый большой в Украине частный зоопарк, построенный на территории в 16 га по европейским стандартам. Здесь есть собственный сказочный замок, похожий на замок Спящей красавицы в Disneyland, озеро с фонтаном, стая розовых фламинго и большая семья животных, птиц и рыб.

За 10 лет работы зоопарк посетило более полумиллиона гостей, для которых он стал излюбленным местом. Парк открыт 365 дней в году. Что интересного посмотреть — читай и планируй посещение.

Зоопарк XII Місяців: частица Диснейленда под Киевом

В новом сезоне гости смогут увидеть более 200 животных со всей планеты, собственно покормить африканских жирафов и единственного в Украине носорога Арчибальда. И, конечно, посетителей ждет прогулка по сказочному “диснеевскому” замку, игре на детских площадках, а летом отдых у бассейна.

Уникальной особенностью парка XII Месяцев является гуманный подход к содержанию животных. Это место, где ученые и гости изучают не столько видовое разнообразие животных, сколько индивидуальность каждого обитателя, особенности его характера, привычек, собственных предпочтений и вкусов.

Каждое животное в парке — отдельная индивидуальность, а команда зоопарка, состоящая из более 40 специалистов — зоологов, зоотехников и ветеринаров — ежедневно делает их счастливыми.

Семья зоопарка насчитывает более 200 животных около 100 видов: единственный в Украине носорог, семья жирафов, белые верблюды, которых в начале войны в 2014 году перевезли из Донбасса, бегемот Хипполит, шимпанзе Джон и белый тигр Шерхан, которых спасли из цирка.

А еще два орангутанга Йося и Магда, три белых льва, два крупнейших в мире камчатских медведя Тоби и Куба, целая стая серых, белых, черных и даже красных волков, 40 обезьян из Южной Америки и Африки, шесть разноцветных альпак, еноты, капиты, капи.

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В 2022 году зоопарк пережил полуторамесячную оккупацию, был отрезан от электричества и путей подвоза пищи для животных. Но благодаря команде работников животных удалось спасти, а зоопарк продолжил работу.

В ноябре 2023 года на Netflix вышел украинский художественный сериал Перші дні, одна из серий которого рассказывает о надзирателях зоопарка XII Місяців в оккупации.

Зоопарк не контактный, но команда предлагает безопасный и интересный способ ближайшего живого общения животных и гостей. Посетители могут лично, но под наблюдением персонала, покормить животных кормом из их ежедневного сбалансированного рациона, чего нет в других зоопарках.

Отдельно на территории зоопарка есть зона, где дети могут осторожно погладить козочек, мини-свинок, пони и осла. А уже с 1 июня будет работать огромный бассейн размером 300 кв. и глубиной 1,3-1,6 м с джакузи и водопадом. Для детей подготовили детский бассейн глубиной 0,7-0,75 м, большие игровые зоны из натуральных материалов и зона батутов. Для взрослых есть ресторан, водный бар в бассейне и шатер-гриль.

Стоимость билетов — 300 грн для детей и 450 грн для взрослых, специальная цена для военных — 300 грн. Все деньги, полученные от билетов, уходят на содержание животных. Отдых на бассейн стоит отдельно, цена посещения на целый день — 400 грн, шезлонг входит в стоимость.

Парк открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: Киевская область, село Демидов, улица Вербовая, 79. До него легко добраться как на автомобиле, так и на автобусе №355 от г. Героев Днепра.

К сожалению, в украинских зоопарках не встретишь панду. Но для этого есть свои причины. Какие именно — рассказывали раньше.

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