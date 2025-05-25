Білі тигри, червоні вовки і замок як в Disney: що подивитись в зоопарку XII Місяців

Весна підходить до кінця, а літо підкрадається все ближче. Час планувати заміський відпочинок та цікаві подорожі! А запропонувати й те, й інше може зоопарк XII Місяців, який нещодавно відсвяткував свій 10-й день народження та відкрив новий ювілейний сезон.

Вперше заклад відкрив свої двері у 2015 році в селі Демидів під Києвом. Це найбільший в України приватний зоопарк, побудований на території в 16 га за європейськими стандартами. Тут є власний казковий замок, подібним до замку Сплячої красуні у Disneyland, озеро з фонтаном, зграя рожевих фламінго та велика родина тварин, птахів та риб.

За 10 років роботи зоопарк відвідали понад півмільйона гостей, для яких він став улюбленим місцем. Парк відкритий 365 днів на рік. Що цікавого подивитися — читай і плануй відвідини.

Зоопарк XII Місяців: частинка Діснейленду під Києвом

В новому сезоні гості зможуть побачити понад 200 тварин зі всієї планети, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда. І, звісно, на відвідувачів чекає прогулянка казковим “діснеївським” замком, ігри на дитячих майданчиках, а влітку відпочинок біля басейну.

Унікальною особливістю парку XII Місяців є гуманний підхід до утримання тварин. Це місце, де вчені та гості вивчають не стільки видове різноманіття тварин, скільки індивідуальність кожного мешканця, особливості його характеру, звичок, власних уподобань та смаків.

Кожна тварина в парку — окрема індивідуальність, а команда зоопарку, що складається з понад 40 спеціалістів — зоологів, зоотехніків та ветеринарів — щоденно робить їх щасливими.

Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів: єдиний в Україні носоріг, родина жирафів, білі верблюди, яких на початку війни у 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку.

А ще два орангутанги Йося і Магда, три білих леви, два найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі й Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп з Південної Америки та Африки, шість різнобарвних альпак, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин, птахів та риб.

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У 2022 році зоопарк пережив півторамісячну окупацію, був відрізаний від електрики та шляхів підвозу їжі для тварин. Та завдяки команді працівників тварин вдалося врятувати, а зоопарк продовжив роботу.

В листопаді 2023 року на Netflix вийшов український художній серіал Перші дні, одна з серій якого розповідає про наглядачів зоопарку XII Місяців в окупації.

Зоопарк не є контактним, але команда пропонує безпечний та цікавий спосіб ближчого живого спілкування тварин і гостей. Відвідувачі можуть особисто, але під наглядом персоналу, погодувати тваринок кормом з їхнього щоденного збалансованого раціону, чого немає в інших зоопарках.

Окремо на території зоопарку є зона, де дітлахи можуть обережно погладити кізочок, міні-свинок, поні та віслючка. А вже з 1 червня працюватиме величезний басейн розміром 300 м кв. та глибиною 1,3-1,6 м з джакузі та водоспадом. Для діток підготували дитячий басейн глибиною 0,7-0,75 м, великі ігрові зони з натуральних матеріалів та зона батутів. Для дорослих є ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.

Вартість квитків — 300 грн для дітей та 450 грн для дорослих, спеціальна ціна для військових — 300 грн. Всі гроші, отримані від квитків, йдуть на утримання тварин. Відпочинок на басейн вартує окремо, ціна відвідування на цілий день — 400 грн, шезлонг входить у вартість.

Парк відкритий щодня з 10:00 до 19:00 за адресою: Київська область, село Демидів, вулиця Вербова, 79. До нього легко дістатися як автомобілем, так і автобусом №355 від м. Героїв Дніпра.

На жаль, в українських зоопарках не зустрінеш панду. Але на це є свої причини. Які саме — розповідали раніше.

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