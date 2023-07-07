Самая горячая пора для садоводов и огородников! Посевной календарь на июль 2023

Каждый месяц по-своему важен для садоводов и огородников, ведь приходит новый этап по уходу за любимыми растениями. Однако середина лета может действительно считаться едва ли не самой горячей порой для работ. Поэтому, чтобы все прошло по плану, а твои растения стали еще очаровательнее и здоровее, смотри посевной календарь на июль 2023 года.

Посевной календарь на июль 2023 года: благоприятные дни

Середина лета достаточно добра к садоводам и огородникам, поэтому в июле можно рассчитывать на большое количество благоприятных для работы дней.

Посадкой, обрезкой, посевом лучше будет заниматься 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 28 июля. Также рекомендуется повторно засевать зелень в эти даты, сажать ранние сорта фасоли и гороха, пасинковать томаты и огурцы, пересаживать растения и подрезать деревья и другие декоративные растения, включая розы.

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Также можно провести повторный посев редиса, свеклы, петрушки, укропа и салата. Это лучше сделать 4, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 июля. А вот картошку рекомендовано сажать 7-8 июля. В эти же дни можно и высадить цветы.

Уделить внимание вспомогательным работам и обустройству участка лучше 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 июля.

Но, несмотря на то, что есть в этом месяце и неблагоприятные дни, как, например, 3, 5, 6, 9, 17 июля, но ежедневно остается возможность поливать свои растения.

Календарь садовода-огородника на июль 2023 года — детально

1-2 июля

В эти дни лучше сеять шпинат, спаржу и другую зелень, а также многолетние цветы. Также можно пасынковать помидоры и опрыскивать овощи от вредителей.

3 июля

В этот день лучше не работать с растениями, а дать как им, так и себе отдохнуть.

4-6 июля

Не лучшие дни для полива и прикормки растений, а также обрезки цветов и пересадки их на клумбу из горшков. Лучше в эти даты посеять огурцы и сажать цветную капусту.

7-8 июля

Можно сажать редис, мяту, картофель, капусту, огурцы и разные цветы. Кроме того, эти дни подходят для того, чтобы подвязать помидоры, полить растения и обрезать клубнику и пионы. А вот обрабатывать что-либо химикатами или обрезать не рекомендуется.

9-10 июля

Это не лучшие дни для работы в огороде, но можно немного позаботиться о цветах в саду и пересадить их на клумбы, убрать сухие ветки и соцветия. Также при необходимости следует собрать фрукты и ягоды.

11-13 июля

Едва ли не самые лучшие дни для посадки растений. Кроме того, в саду следует обрезать сухие ветки. Однако не нужно пытаться разрыхлять и перекапывать землю в эти даты.

14-15 июля

В эти даты можно сеять мяту, пряные, целебные травы и зелень. Также время следует использовать для посадки ампельных и вьющихся цветов. А вот поливать, пикировать и пересаживать растения не рекомендуется.

16-18 июля

Растения будут достаточно уязвимыми, а потому лучше с ними не работать.

19-20 июля

Хорошие дни, чтобы собирать ягоды и картофель. Также хорошей идеей будет перекопать землю, травить вредителей и обрезать ветки. А вот сеять или подкармливать растения не стоит.

21-22 июля

Можно сеять вечнозеленые и экзотические растения, цветы и зелень, а также заниматься пасынкованием и прищипкой.

23-25 июля

В эти дни можно попробовать сеять шпинат, сельдерей и редьку, а также сажать цветы. Кроме того, следует обрезать сухие и больные ветки и собрать урожай на огороде.

26-27 июля

Хороший период, чтобы сеять зелень, базилик, шпинат, щавель и цветы. А вот прищипывать и пасынковать растения, а также копать молодой картофель, не рекомендуется.

28-29 июля

Можно сеять многолетний лук, редис, огурцы. Можно собирать урожай, обрезать больные и сухие части растений, бороться с вредителями и заболеваниями сада. Но не стоит в эти дни поливать растения, пересаживать их и работать с корнями.

30-31 июля

Лучшим решением будет высадить рассаду огурцов и помидоров для доращивания в теплице. Можно также заняться посевом мяты, цветной капусты, брокколи, кольраби, многолетних и ампельных цветов. Трогать корни растений не стоит, а вот удобрять их можно, как и собирать урожай.

Еще недавно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые с 2023 года нельзя сажать в Украине. Читай по ссылке более подробно, почему было принято такое решение.

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