Найгарячіша пора для садівників та городників! Посівний календар на липень 2023

Кожен місяць по-своєму важливий для садівників та городників, адже приходить новий етап догляду за улюбленими рослинами. Однак середина літа може і справді вважатись чи не найгарячішою порою для робіт. Тому, щоб все пройшло за планом, а твої рослини стали ще більш чарівними та здоровими, дивись посівний календар на липень 2023 року.

Посівний календар на липень 2023: сприятливі дні

Середина літа досить добра до садівників та городників, тож у липні можна розраховувати на велику кількість сприятливих для роботи днів.

Посадкою, обрізкою, посівом найкраще буде займатись 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 28 липня. Також рекомендується повторно засівати зелень у ці дати, садити ранні сорти квасолі та гороху, пасинкувати томати та огірки, пересаджувати рослини та підрізати дерева та інші декоративні рослини, зокрема троянди.

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Також можна провести повторний посів редису, буряка, петрушки, укропу та салату. Це найкраще зробити 4, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 липня. Та ось картоплю рекомендовано садити 7-8 липня. У ці ж дні можна й висадити квіти.

Приділити увагу допоміжним роботам та облаштуванню ділянки найкраще 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 липня.

Та попри те, що є в цьому місяці й несприятливі дні, як, наприклад, 3, 5, 6, 9, 17 липня, але щодня залишається можливість поливати свої рослини.

Календар садівника-городника на липень 2023 — детально

1-2 липня

У ці дні найкраще сіяти шпинат, спаржу та іншу зелень, а також багаторічні квіти. Також можна пасинкувати помідори та оприскувати овочі від шкідників.

3 липня

У цей день краще не працювати з рослинами, а дати як їм, так і собі відпочити.

4-6 липня

Теж не найкращі дні для поливу та підгодовування рослин, а також обрізання квітів та пересаджування їх на клумбу з горщиків. Ліпше у ці дати посіяти огірки та садити квітну капусту.

7-8 липня

Можна садити редис, м’яту, картоплю, капусту, огірки та різні квіти. Крім того, ці дні підходять для того, щоб підв’язати помідори, полити рослини та обрізати полуницю та півонії. А ось обробляти щось хімікатами чи обрізати не рекомендується.

9-10 липня

Це не найкращі дні для роботи в городі, але можна трохи попіклуватись про квіти в саду та пересадити їх на клумби, поприбирати сухі гілки та суцвіття. Також за потреби варто зібрати фрукти та ягоди.

11-13 липня

Чи не найкращі дні для посадки рослин. Крім того, у саду варто обрізати сухі гілки. Однак не потрібно намагатись розпушувати та перекопувати землю в ці дати.

14-15 липня

У ці дати можна сіяти м’яту, пряні, цілющі трави та зелень. Також час варто використати для посадки ампельних і кучерявих квітів. А ось поливати, пікірувати та пересаджувати рослини не рекомендується.

16-18 липня

Рослини будуть досить вразливими, а тому краще з ними не працювати.

19-20 липня

Хороші дні, щоб збирати ягоди та картоплю. Також гарною ідеєю буде перекопати землю, труїти шкідників та обрізати гілки. А ось сіяти чи підгодовувати рослини не варто.

21-22 липня

Можна сіяти вічнозелені та екзотичні рослини, квіти та зелень, а також займатись пасинкуванням та прищипкою.

23-25 липня

У ці дні можна спробувати сіяти шпинат, селеру та редьку, а також садити квіти. Крім того, варто обрізати сухі та хворі гілки та зібрати врожай на городі.

26-27 липня

Гарний період, щоб сіяти зелень, базилік, шпинат, щавель та квіти. А ось прищипувати та пасинкувати рослини, а також копати молоду картоплю, не рекомендується.

28-29 липня

Можна сіяти багаторічну цибулю, редис, огірки. Також можна збирати врожай, обрізати хворі та сухі частини рослин, боротись зі шкідниками та захворюваннями саду. Та не варто у ці дні поливати рослини, пересаджувати їх та працювати з корінням.

30-31 липня

Найкращим рішенням буде висадити розсаду огірків та помідорів для дорощування у теплиці. Можна й зайнятись посівом м’яти, цвітної капусти, броколі, кольрабі, багаторічних та ампельних квітів. Чіпати коріння рослин не варто, а ось удобрювати їх можна, як і збирати врожай.

А ще нещодавно Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України визначило перелік рослин та дерев, які з 2023 року не можна садити в Україні. Читай за посиланням детальніше, чому було ухвалене таке рішення.

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