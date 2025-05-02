Порятунок городу без хімікатів: чим засіяти ділянку від бур’яну

Мати дачну ділянку чи город — означає завжди мати роботу. Адже поруч з постійним доглядом за рослинами чи врожаєм доводиться боротися з бур’янами.

Робити це можна різними способами, наприклад, постійно прополюючи бур’ян з уражених ділянок. Та такий спосіб ефективний лише до початку цвітіння. Також можна скористатися хімікатами.

Втім, найкращим методом є вирощування культур, які пригнічують зростання бур’янів і водночас покращують родючість ґрунту — сидератами. Читай, чим засадити ділянку, щоб на ній більше не з’являвся бур’ян.

Сидерати: найефективніші ліки проти бур’яну

Сидерати — зелене добриво, яке скошують після короткого періоду зростання, заповнюють ним компостні ями та мульчують ґрунт. Після скошення сидератів навіть не треба викопувати коріння — воно поступово перегниває й удобрює землю.

Сидерати поступово набувають великої популярності серед городників. Усе завдяки своїм корисним властивостям та доступності, та це не єдині їхні переваги. Зокрема:

вони чудово заміняють мінеральні добрива, оскільки не гірше за них збагачують ґрунт мікроелементами;

відновлюють ґрунт після закислення добривами;

розпушують землю, покращуючи її структуру;

активізують ґрунтову мікрофлору;

мають фітосанітарну дію, пригнічують небезпечних збудників;

пригнічують зростання бур’янів.

Сидератом може бути будь-яка однорічна рослина з сильною кореневою системою. Її гілляста структура здатна легко пробити ущільнений ґрунт, що зробить його більш пухким і родючим. Є бобові, хрестоцвітні та злакові групи сидератів.

Їх можна сіяти майже весь сезон. Однак як попередники для споріднених рослин вони не підійдуть.

Бобові сидерати: які сіяти від бур’яну

Найбільш невибагливі сидерати — бобові. Вони витримують невеликі заморозки, а сходити починають уже за температури 3 °С. Це дає змогу використовувати їх практично в будь-якому кліматичному поясі.

Крім харчових бобів — квасолі та сочевиці — активно використовують численні види кормових (люцерна, конюшина) та декоративних (запашний горошок, акація).

Завдяки бактеріям-азотфіксаторам, які живуть на кореневій системі бобових, ґрунт після них збагачується азотом у доступній для рослин та дерев формі.

Часто сидерати використовуються для закислених ґрунтів, оскільки нормалізують їх рівень кислотності. Також вони добре борються з бур’янами.

Кормові боби

На болотистих чи глинистих ґрунтах рекомендується висаджувати кормові боби. Вони є чудовими сидератами завдяки своїм особливостям:

мають добре розвинену кореневу систему, здатну дренувати та структурувати ґрунт майже до 2 м завглибшки;

нормалізують pH ґрунту, знижуючи його кислотність;

переводять сполуки фосфору у доступну для рослин форму;

холодостійкі та не бояться заморозків до -8 °C;

багаті мінеральними речовинами.

Буркун

Це велика рослина-сидерат з потужним корінням, яке сягає глибоко в ґрунт. Буркун добре витримує заморозки та посуху, покращує ґрунтову структуру солончаків.

Його можна використовувати у боротьбі з дротяником та іншими шкідниками. Буркун зазвичай висаджують наприкінці літа і залишають на зиму. Навесні знову виростає зелена маса, яку слід зрізати до цвітіння.

Еспарцет

Еспарцет підходить для всіх типів ґрунтів та може бути джерелом зелених добрив кілька років. Та це не всі унікальні сидеральні характеристики еспарцета:

він здатний проростати навіть на кам’янистих ґрунтах;

завдяки сильним і довгим кореням до 10 м чудово дренує ґрунт і виносить поживні речовини з глибоких шарів ближче до поверхні;

рослина стійка до посухи та заморозків.

Інші бобові сидерати

Горох. Він швидко росте та не дає розмножуватися бур’янам. Рослина віддає перевагу нейтральному ґрунту, любить вологу. Горох зазвичай висаджують наприкінці літа, і до осені він набирає достатню зелену масу. Вика. Ранньою весною грядки для помідорів корисно засіяти однорічною бобовою рослиною-сидератом, яка швидко набирає зелену масу, пригнічує ріст бур’янів та структурує ґрунт. Вику зрізають за 10–14 днів до висаджування розсади томатів. Люпин. Ця рослина підійде для покинутих ділянок. Сидерат добре росте на будь-яких ґрунтах, помітно покращує їхню родючість і вважається найкращим попередником для садової суниці. Люцерна. Цей багаторічний сидерат підвищує родючість ґрунту зеленою масою, багатою на поживні речовини. Рослина любить зволожені, але не заболочені, нейтральні ґрунти. Її скошують у період формування бутонів. Серадела. Це вологолюбна однорічна рослина, яка може рости навіть на поганих ґрунтах, якщо забезпечити її поливом. Сидерат протягом одного сезону може давати два врожаї зеленої маси, крім того, він легко переносить заморозки.

Хрестоцвітні сидерати

Рослини з цього сімейства відрізняються невибагливістю та життєстійкістю. Крім того, вони чудово допомагають від бур’яну, їхні кореневі виділення відлякують багатьох шкідників та пригнічують збудників фітофторозу.

Найкращим представником хрестоцвітого сидерата є гірчиця біла — однорічна трав’яниста рослина сімейства хрестоцвітих. Основні плюси білої гірчиці такі:

пригнічує зростання бур’янів, зокрема, є ефективним засобом проти берізки;

пов’язує залізо у ґрунті, оберігаючи цим рослини від фітофторозу;

пригнічує шкідників, як-от горохова плодожерка та слимаки;

зелена маса, що утворюється, перетворюється на корисний для рослин гумус;

гірчиця дає довге коріння, що розпушує і дренує ґрунт;

гірчиця утримує азот в ґрунті;

після першого снігу стебла та листя самостійно лягають на землю, утворюючи мульчу та захищаючи її від морозів;

як чудовий медонос, вона приваблює на город бджіл.

Після гірчиці найкраще висаджувати помідори, огірки, картоплю. Також поряд з нею комфортно почуватимуться квасоля та виноград.

Споріднені рослини

Ріпак стійкий до невеликих заморозків, швидко набирає зелену масу. За допомогою довгих коренів витягує з ґрунту мінеральні сполуки фосфору та сірки та переводить їх у доступну для городніх культур форму. Редька олійна — невибаглива рослина і прекрасний сидерат, який не боїться ні посухи, ні заморозків. Завдяки сильній кореневій системі добре пристосовується до різних умов зростання. Пригнічує пирій. Сурепка — однорічний вологолюбний сидерат. Навіть висаджена у вересні вона швидко набирає в зеленій масі за рясного поливу.

Злакові сидерати

Прекрасними сидератами є злакові. Вони ефективно очищають ділянку від бур’янів та удобрюють її.

Овес. Рослина-сидерат, який чудово росте на кислих ґрунтах, а його коріння надають фітосанітарну дію проти кореневої гнилі.

Його зелені паростки дуже корисні для організму. Овес збагачує ґрунт калієм у доступній для рослин формі, тому після нього добре почуваються помідори, перець і баклажани.

Жито. Завдяки морозостійкості, його частіше використовують як озимину, висіваючи наприкінці серпня або у вересні. Жито ефективно пригнічує і бур’яни та патогенну мікрофлору.

Однак жито гнітюче діє на інші культури, тому поряд з нею не варто висаджувати городні рослини. Зазвичай зелену масу зрізають наприкінці весни, перед посадкою овочів.

Ячмінь . Маючи всі позитивні властивості сидератів, ячмінь відрізняється посухостійкістю, яка дає змогу використовувати його в посушливих районах. Він здатний витримати заморозки та швидко нарощує зелену масу, яку слід скосити на початок цвітіння.

. Маючи всі позитивні властивості сидератів, ячмінь відрізняється посухостійкістю, яка дає змогу використовувати його в посушливих районах. Він здатний витримати заморозки та швидко нарощує зелену масу, яку слід скосити на початок цвітіння. Гречка. Прекрасні сидеральні властивості є у гречки: швидкий ріст, довге коріння до півтора метра, рослина посухостійка і не забирає воду у сусідніх рослин.

Також гречка добре пристосована до будь-яких ґрунтів і не залишає в них хімічних сполук, що пригнічують зростання інших культур, навпаки, збагачує ґрунт фосфором та калієм.

Ефективною рослина буде й у боротьбі проти багаторічних бур’янів, таких як пирій. Часто нею засаджують ствольні круги навколо дерев у садах. Сіяти гречку можна, коли ґрунт достатньо прогріється.

Фацелія. Фацелія універсальна рослина. Вона витримує досить низькі температури, росте навіть на кам’янистих ґрунтах, швидко набираючи зелену масу, не боїться посухи.

Засівати ділянку можна практично у будь-який час: влітку, восени чи ранньою весною. Рослина чинить фітосанітарний вплив на нематоду та різних збудників хвороб. Після її посівів добре ростуть практично всі культури.

Амарант. Засаджувати цією теплолюбною рослиною найкраще грядки, вільні від ранніх овочевих культур. Скошувати зелену масу можна до цвітіння або перед осінніми заморозками.

Амарант невибагливий, приживається на солоних і на кислих ґрунтах, не боїться посухи. Завдяки довгим двометровим корінням покращує структуру ґрунту та підвищує його родючість. Рослина стійка до хвороб і має фітосанітарні властивості.

Календула. Незамінний сидерат під помідори, а також для спільних посадок з баклажанами та картоплею.

Вона належить до лікарських рослин, які мають оздоровчий вплив і на ґрунт. Її висаджують до кінця серпня і скошують восени зелену масу, що утворилася. Крім того, календулу використовують для боротьби з колорадським жуком.

А чим удобрювати город навесні та як це зробити правильно, ми розповіли у матеріалі.

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